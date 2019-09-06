14:01
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У Росії в магазині влаштували бійню через дешевий одяг: відео

      188 Читать новость на русском
      У російському магазині побились через безкоштовний одяг
      У російському магазині побились через безкоштовний одяг / Колаж 24 каналу

      В одному з мережевих бутиків у російському Владикавказі організували розпродаж "одна річ за один рубль". Однак бажання тамтешніх мешканців отримати "халявні" речі переросло у справжню бійню.

      Величезна черга перед бутиком зібралась ще задовго до його відкриття, повідомляють російські ЗМІ.

      Дивіться також: Давай, задихнися, – росіянка жорстоко знущалась з однорічної доньки: відео 18+

      Коли двері ж відчинили, то натовп кинувся до стелажів із одягом. Покупці зривали із вішалок все, до чого змогли дотягтися.

      Однак дешеві речі швидко закінчились – тоді любителі знижок перетворили шопінг на справжню бійню. Дехто так відчайдушно намагався набрати якнайбільше, що буквально кидався на інших покупців із кулаками. 

      Наразі інформації про постраждалих під час "сутичок" у бутику немає. 

      Дивіться відео бійки через розпродаж:

       

      blog_ava
      Як Букін вивів з-під контролю оборонне підприємство: зміни в "Укроборонпромі"
      сьогодні
      5745
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      сьогодні , 14:00 Бомба сповільненої дії: хто і навіщо залишив Авакова в уряді
      Сергій Лещенко 5
      Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      сьогодні , 13:41 Ураган "Доріан" покинув Флориду та загрожує іншим штатам: останні новини
      12589
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1393
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Блог Соцмережі 1064
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 299
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук