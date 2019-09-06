У Росії в магазині влаштували бійню через дешевий одяг: відео

В одному з мережевих бутиків у російському Владикавказі організували розпродаж "одна річ за один рубль". Однак бажання тамтешніх мешканців отримати "халявні" речі переросло у справжню бійню.

Величезна черга перед бутиком зібралась ще задовго до його відкриття, повідомляють російські ЗМІ.

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Коли двері ж відчинили, то натовп кинувся до стелажів із одягом. Покупці зривали із вішалок все, до чого змогли дотягтися.

Однак дешеві речі швидко закінчились – тоді любителі знижок перетворили шопінг на справжню бійню. Дехто так відчайдушно намагався набрати якнайбільше, що буквально кидався на інших покупців із кулаками.

Наразі інформації про постраждалих під час "сутичок" у бутику немає.

Дивіться відео бійки через розпродаж: