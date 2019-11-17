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      У Росії п'яний пасажир відлупцював начальницю потяга: епічне відео

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      Дебошир рейсу Санкт-Петербург – Вологда побив начальницю потяга / Скріншот відео

      Пасажир рейсу Санкт-Петербург – Вологда побив начальницю потяга. Перед цим зловмисник хильнув достатньо алкоголю у вагоні-ресторані, і йому стало дуже "добре".

      Як повідомляє телеграм-канал Mash, начальниця потяга власне й хотіла вивести чоловіка з вагона-ресторану та провести його до купе, проте той всіляко відмовлявся це робити.

      До речі! У Росії в магазині влаштували бійню через дешевий одяг: відео

      Згодом він ще й з кулаками накинувся на жінку та кілька разів вдарив її ногою. У підсумку начальниця потяга отримала струс мозку.

      Щодо зловмисника, то його з потяга зняли. Тепер на нього очікує суд.

      До слова, нещодавно у Росії повеселився на славу ще один дебошир. Інцидент трапився у московському аеропорту "Шереметьєво", і тут один із пасажирів влаштував справжнісінький погром. А причиною такої поведінки стало запізнення на рейс.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Курйозні новини
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