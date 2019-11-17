У Росії п'яний пасажир відлупцював начальницю потяга: епічне відео

Пасажир рейсу Санкт-Петербург – Вологда побив начальницю потяга. Перед цим зловмисник хильнув достатньо алкоголю у вагоні-ресторані, і йому стало дуже "добре".

Як повідомляє телеграм-канал Mash, начальниця потяга власне й хотіла вивести чоловіка з вагона-ресторану та провести його до купе, проте той всіляко відмовлявся це робити.

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Згодом він ще й з кулаками накинувся на жінку та кілька разів вдарив її ногою. У підсумку начальниця потяга отримала струс мозку.

Щодо зловмисника, то його з потяга зняли. Тепер на нього очікує суд.

До слова, нещодавно у Росії повеселився на славу ще один дебошир. Інцидент трапився у московському аеропорту "Шереметьєво", і тут один із пасажирів влаштував справжнісінький погром. А причиною такої поведінки стало запізнення на рейс.