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      Депутат в РФ відкрив пам'ятну дошку самому собі: поліція не знайшла порушень

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      Російський депутат Павло Горчаков / Соцмережі

      У російському Нікопольську місцевий депутат Павло Горчаков урочисто відкрив пам'ятну дошку самому собі на будівлі поліцейського відділення, яке колись очолював.

      Під час урочистостей, російський політик використовував почесний караул поліції, повідомляє "Дождь".

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      Пам'ятну дошку відкрили ще 16 жовтня. Після цього активісти-антикорупціонери попросили правоохоронців перевірити, з якого саме бюджету виділили гроші на її встановлення, та чи законним було залучення поліцейських.


      Відкриття пам'ятної дошки у Нікопольську

      У обласному МВС відповіли, що не виявили жодних порушень. Адже дошку встановили "з метою патріотичного виховання громадян", а також "для увічнення пам'яті архітекторів та керівників територіальних органів внутрішніх справ". 

      Крім цього, правоохоронці запевнили, що пам'ятна дошка є інформаційною, а не меморіальною, тож погоджувати її не потрібно. А також наголосили, що поліцейські не мають права відмовлятися виконувати наказ керівництва, тому використання почесної варти було законним.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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