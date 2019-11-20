Депутат в РФ відкрив пам'ятну дошку самому собі: поліція не знайшла порушень

У російському Нікопольську місцевий депутат Павло Горчаков урочисто відкрив пам'ятну дошку самому собі на будівлі поліцейського відділення, яке колись очолював.

Під час урочистостей, російський політик використовував почесний караул поліції, повідомляє "Дождь".

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Пам'ятну дошку відкрили ще 16 жовтня. Після цього активісти-антикорупціонери попросили правоохоронців перевірити, з якого саме бюджету виділили гроші на її встановлення, та чи законним було залучення поліцейських.



Відкриття пам'ятної дошки у Нікопольську

У обласному МВС відповіли, що не виявили жодних порушень. Адже дошку встановили "з метою патріотичного виховання громадян", а також "для увічнення пам'яті архітекторів та керівників територіальних органів внутрішніх справ".

Крім цього, правоохоронці запевнили, що пам'ятна дошка є інформаційною, а не меморіальною, тож погоджувати її не потрібно. А також наголосили, що поліцейські не мають права відмовлятися виконувати наказ керівництва, тому використання почесної варти було законним.