Депутата Херсонского городского совета от партии мэра подозревают в государственной измене

В госизмене подозревают депутата от партии "Нам здесь жить" Херсонского горсовета. Во время войны он всячески помогал оккупантам.

Депутат, в частности, передавал врагам данные об украинских политиках, активистах, правоохранителях и участниках боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре 21 апреля.

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По данным следствия, депутат Херсонского горсовета, действуя вопреки присяге, перешел на сторону врага,

– говорится в сообщении.

Кроме передачи личных данных, подозреваемый призвал чиновников Херсона сотрудничать с оккупантами. Он расселял российских военных и способствовал ремонту их техники.

Сейчас злоумышленнику избрали меру пресечения – содержание под стражей. Его делом занимается СБУ.

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