Депутат, зокрема, передавав ворогам дані про українських політиків, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій на сході України. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі 21 квітня.

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За даними слідства, депутат Херсонської міськради діючи всупереч присязі перейшов на бік ворога,

– мовиться в повідомленні.

Окрім передавання особистих даних, підозрюваний закликав посадовців Херсонщини співпрацювати з окупантами. Він розселяв російських військових та сприяв ремонту їхньої техніки.

Зараз зловмисникові обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Його справою займається СБУ.