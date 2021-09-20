Соответствующее решение рассмотрели на сессии горсовета в понедельник, 20 сентября.

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Поступила нотариальное заявление Рудницкого Николая Николаевича, согласно которой он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата,

- зачитал секретарь горсовета Александр Свидло.

Проголосовали "за" 27 депутатов (всего в горсовете 38 депутатов, но в заседании участвовали 27).

ДТП с Рудницким: что известно

В Бердянске автомобиль BMW X5, за рулем которого, по информации правоохранителей, находился Николай Рудницкий, сбил пешехода.

В крови депутата обнаружили 2,2 промилле алкоголя. Пострадавшего мужчину госпитализировали. В полиции открыли уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Обратите внимание! Бердянский горрайонный суд 14 сентября избрал меру пресечения для Рудницкого в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 90 800 гривен.