Соответствующее решение рассмотрели на сессии горсовета в понедельник, 20 сентября.
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Поступила нотариальное заявление Рудницкого Николая Николаевича, согласно которой он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата,
- зачитал секретарь горсовета Александр Свидло.
Проголосовали "за" 27 депутатов (всего в горсовете 38 депутатов, но в заседании участвовали 27).
ДТП с Рудницким: что известно
- В Бердянске автомобиль BMW X5, за рулем которого, по информации правоохранителей, находился Николай Рудницкий, сбил пешехода.
- В крови депутата обнаружили 2,2 промилле алкоголя. Пострадавшего мужчину госпитализировали. В полиции открыли уголовное производство.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.