Відповідне рішення розглянули на сесії міськради у понеділок, 20 вересня.
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Надійшла нотаріальна заява Рудницького Миколи Миколайовича, згідно з якою він повідомляє про складання депутатських повноважень і відмовляється від депутатського мандата,
– зачитав секретар міськради Олександр Свідло.
Проголосували "за" 27 депутатів (всього в міськраді 38 депутатів, але в засіданні брали участь 27).
ДТП з Рудницьким: що відомо
- У Бердянську автомобіль BMW X5, за кермом якого, за інформацією правоохоронців, перебував Микола Рудницький, збив пішохода.
- У крові депутата виявили 2,2 проміле алкоголю. Постраждалого чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років.