Відповідне рішення розглянули на сесії міськради у понеділок, 20 вересня.

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Надійшла нотаріальна заява Рудницького Миколи Миколайовича, згідно з якою він повідомляє про складання депутатських повноважень і відмовляється від депутатського мандата,

– зачитав секретар міськради Олександр Свідло.

Проголосували "за" 27 депутатів (всього в міськраді 38 депутатів, але в засіданні брали участь 27).

ДТП з Рудницьким: що відомо

У Бердянську автомобіль BMW X5, за кермом якого, за інформацією правоохоронців, перебував Микола Рудницький, збив пішохода.

У крові депутата виявили 2,2 проміле алкоголю. Постраждалого чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від п'яти до восьми років.

Зверніть увагу! Бердянський міськрайонний суд 14 вересня обрав запобіжний захід для Рудницького у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 90 800 гривень.