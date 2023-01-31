Еще в 2022 году деятельность партии ОПЗЖ была запрещена на всей территории Украины, однако очевидно, что это решение следовало принять гораздо раньше. Собственно, во вторник, 31 января, стало известно, что правоохранители задержали депутата от этой политсилы на Востоке нашего государства.

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Сидел в Северском горсовете и передавал информацию врагу

Контрразведка Службы безопасности отметила, что удалось разоблачить не кого бы то ни было, а агента Главного управления Генерального штаба России, – учреждение более известно как ГРУ. Предатель был депутатом Северского городского совета и с октября 2022 года собирал разведданные о дислокации подразделений ВСУ на территории Бахмутского района.

Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам,

– написали в СБУ.

В то же время, там рассказали, что после вражеских обстрелов агент фиксировал последствия атак для корректировки повторных ударов. Собственно, силовики задержали предателя как раз в тот момент, когда он пытался передать в Россию важные сведения.

Задержание депутата-предателя на Востоке и доказательство его сотрудничества с врагом: фото СБУ и Офиса Генпрокурора

Обратите внимание! Как сообщает следствие, депутата от ОПЗЖ российские спецслужбы завербовали во время того, как он общался в чате одного из прокремлевских телеграм-каналов. Для коммуникации с врагом коллаборант использовал анонимные мессенджеры.

В СБУ констатировали, что на основании собранных улик следователи сообщили депутату о подозрении. А впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Кроме того, в Офисе Генерального прокурора вспомнили, что за работу на Россию он получил "вознаграждение" – около 6 000 гривен.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ совместно с подразделениями СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры,

– также отметили в ведомстве.

В связи с этим напомним, что не так давно правоохранители задержали агента России, который корректировал ракетные удары по Харькову. Известно, что предатель собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений украинской армии.