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      Депутата Радикальной партии посадили в тюрьму за убийство "свободовца"

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      Убитый депутат Олег Супруненко
      Убитый депутат Олег Супруненко / Фото из социальных сетей

      На Полтавщине суд признал депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна виновным в убийстве коллеги из ВО "Свобода" Олега Супруненко. Хачатрян получил 10 лет тюрьмы.

      Родственника Хачатряна и соучастника убийства Левона Марданяна приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, сообщает пресс-служба суда.

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      С осужденных также взыщут в пользу потерпевшей жены Супруненко 34 тысячи 125 гривен на возмещение материального ущерба. А в пользу отца и матери убитого депутата – по 497 тысяч гривен каждому.

      Приговор суда еще не вступил в силу, поэтому осужденные могут его обжаловать. А до вступления в силу приговора осужденные будут находиться под стражей.

      Хачатур Хачатрян вбивство Миргород
      Хачатур Хачатрян

      Что известно об убийстве Олега Супруненко?Депутата Миргородского горсовета от "Свободы" избили неизвестные в ночь на 12 июля 2017 года. Супруненко забрали в больницу с травмами головы и многочисленными переломами. Он более 3 недель провел в реанимации и умер 7 августа.

      По подозрению в организации убийства Супруненко 20 сентября 2017 года задержали Хачатряна. 21 сентября суд взял задержанного под арест.

      В суде описали детали совершения преступления

      Так, Хачатрян обеспечил передвижение на авто участников преступной группы и подобрал орудие убийства. Он приказал соучастникам преступления использовать маски или балаклавы для прикрытия лица и не брать с собой мобильные телефоны.

      Злоумышленники прибыли к ранее выбранному для засады месту в Миргороде на улице Ерковской, 45, и ждали появления Супруненко. Дождавшись, когда тот окажется в темном отдаленном месте улицы и приблизится к ним, Хачатрян дал команду к нападению. Он первым выбежал на дорогу, где тупым твердым предметом сбил Супруненко с велосипеда.

      После этого Хачатрян со своим родственником, Марданяном и гражданином "Г" начали бить Супруненко металлическими предметами, руками, ногами в область головы, туловища и по конечностям. Избитый депутат получил открытую черепно-мозговую травму и впоследствии скончался в больнице.

      После нападения Хачатрян приказал Марданяну похитить у Супруненко рюкзак, мобильный телефон, ноутбук и флешку. Нападавшие скрылись с места происшествия с похищенным имуществом и распорядились им по своему усмотрению.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Криминальные новости ВО "Свобода" Радикальна партія Новости Полтавы
      Источник: 24 канал
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