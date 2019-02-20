Депутата Радикальной партии посадили в тюрьму за убийство "свободовца"

На Полтавщине суд признал депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна виновным в убийстве коллеги из ВО "Свобода" Олега Супруненко. Хачатрян получил 10 лет тюрьмы.

Родственника Хачатряна и соучастника убийства Левона Марданяна приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы, сообщает пресс-служба суда.

Читайте также: Приговор Януковичу о госизмене: адвокаты подали апелляцию

С осужденных также взыщут в пользу потерпевшей жены Супруненко 34 тысячи 125 гривен на возмещение материального ущерба. А в пользу отца и матери убитого депутата – по 497 тысяч гривен каждому.

Приговор суда еще не вступил в силу, поэтому осужденные могут его обжаловать. А до вступления в силу приговора осужденные будут находиться под стражей.



Хачатур Хачатрян

Что известно об убийстве Олега Супруненко?Депутата Миргородского горсовета от "Свободы" избили неизвестные в ночь на 12 июля 2017 года. Супруненко забрали в больницу с травмами головы и многочисленными переломами. Он более 3 недель провел в реанимации и умер 7 августа.



По подозрению в организации убийства Супруненко 20 сентября 2017 года задержали Хачатряна. 21 сентября суд взял задержанного под арест.



В суде описали детали совершения преступления



Так, Хачатрян обеспечил передвижение на авто участников преступной группы и подобрал орудие убийства. Он приказал соучастникам преступления использовать маски или балаклавы для прикрытия лица и не брать с собой мобильные телефоны.



Злоумышленники прибыли к ранее выбранному для засады месту в Миргороде на улице Ерковской, 45, и ждали появления Супруненко. Дождавшись, когда тот окажется в темном отдаленном месте улицы и приблизится к ним, Хачатрян дал команду к нападению. Он первым выбежал на дорогу, где тупым твердым предметом сбил Супруненко с велосипеда.



После этого Хачатрян со своим родственником, Марданяном и гражданином "Г" начали бить Супруненко металлическими предметами, руками, ногами в область головы, туловища и по конечностям. Избитый депутат получил открытую черепно-мозговую травму и впоследствии скончался в больнице.



После нападения Хачатрян приказал Марданяну похитить у Супруненко рюкзак, мобильный телефон, ноутбук и флешку. Нападавшие скрылись с места происшествия с похищенным имуществом и распорядились им по своему усмотрению.