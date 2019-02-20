Депутата Радикальної партії посадили до в’язниці за вбивство "свободівця"

На Полтавщині суд визнав депутата Миргородської міськради від Радикальної партії Хачатура Хачатряна винним у вбивстві колеги з ВО "Свобода" Олега Супруненка. Хачатрян отримав 10 років в'язниці.

Родича Хачатряна і співучасника вбивства Льовона Марданяна засудили до 4 років та 6 місяців в'язниці, повідомляє прес-служба суду.

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З засуджених також стягнуть на користь потерпілої дружини Супруненка 34 тисячі 125 гривень на відшкодування матеріальної шкоди. А на користь батька і матері вбитого депутата – по 497 тисяч гривень кожному.

Вирок суду ще не набув чинності, тож засуджені можуть його оскаржити. А до набуття чинності вироку засуджені перебуватимуть під вартою.



Хачатур Хачатрян

Що відомо про вбивство Олега Супруненка? Депутата Миргородської міськради від "Свободи" побили невідомі у ніч на 12 липня 2017 року. Супруненка забрали до лікарні з травмами голови і численними переломами. Він понад 3 тижні провів у реанімації і помер 7 серпня.



За підозрою в організації вбивства Супруненка 20 вересня 2017 року затримали Хачатряна. 21 вересня суд взяв затриманого під арешт.



У суді описали деталі скоєння злочинуТак, Хачатрян забезпечив пересування на авто учасників злочинної групи та підібрав знаряддя вбивства. Він наказав співучасникам злочину використовувати маски чи балаклави для прикриття обличчя а не брати з собою мобільні телефони.



Зловмисники прибули до раніше обраного для засідки місця у Миргороді на вулиці Єрківській, 45, та чекали на появу Супруненка. Дочекавшись, коли той опиниться в темному віддаленому місці вулиці та наблизиться до них, Хачатрян дав команду до нападу. Він першим вибіг на дорогу, де тупим твердим предметом збив Супруненка з велосипеда.



Після цього Хачатрян зі своїм родичем, Марданяном та громадянином "Г" почали бити Супруненка металевими предметами, руками, ногами в область голови, тулубу та по кінцівках. Побитий депутат отримав відкриту черепно-мозкову травму та згодом помер у лікарні.



Після нападу Хачатрян наказав Марданяну викрасти у Супруненка рюкзак, мобільний телефон, нетбуком та флешку. Нападники зникли з місці події з викраденим майном та розпорядилися ним на власний розсуд.