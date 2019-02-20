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      Депутата Радикальної партії посадили до в’язниці за вбивство "свободівця"

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      Вбитий депутат Олег Супруненко
      Вбитий депутат Олег Супруненко / Фото з соціальних мереж

      На Полтавщині суд визнав депутата Миргородської міськради від Радикальної партії Хачатура Хачатряна винним у вбивстві колеги з ВО "Свобода" Олега Супруненка. Хачатрян отримав 10 років в'язниці.

      Родича Хачатряна і співучасника вбивства Льовона Марданяна засудили до 4 років та 6 місяців в'язниці, повідомляє прес-служба суду.

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      З засуджених також стягнуть на користь потерпілої дружини Супруненка 34 тисячі 125 гривень на відшкодування матеріальної шкоди. А на користь батька і матері вбитого депутата – по 497 тисяч гривень кожному.

      Вирок суду ще не набув чинності, тож засуджені можуть його оскаржити. А до набуття чинності вироку засуджені перебуватимуть під вартою.

      Хачатур Хачатрян вбивство Миргород
      Хачатур Хачатрян

      Що відомо про вбивство Олега Супруненка? Депутата Миргородської міськради від "Свободи" побили невідомі у ніч на 12 липня 2017 року. Супруненка забрали до лікарні з травмами голови і численними переломами. Він понад 3 тижні провів у реанімації і помер 7 серпня.

      За підозрою в організації вбивства Супруненка 20 вересня 2017 року затримали Хачатряна. 21 вересня суд взяв затриманого під арешт.

      У суді описали деталі скоєння злочинуТак, Хачатрян забезпечив пересування на авто учасників злочинної групи та підібрав знаряддя вбивства. Він наказав співучасникам злочину використовувати маски чи балаклави для прикриття обличчя а не брати з собою мобільні телефони.

      Зловмисники прибули до раніше обраного для засідки місця у Миргороді на вулиці Єрківській, 45, та чекали на появу Супруненка. Дочекавшись, коли той опиниться в темному віддаленому місці вулиці та наблизиться до них, Хачатрян дав команду до нападу. Він першим вибіг на дорогу, де тупим твердим предметом збив Супруненка з велосипеда.

      Після цього Хачатрян зі своїм родичем, Марданяном та громадянином "Г" почали бити Супруненка металевими предметами, руками, ногами в область голови, тулубу та по кінцівках. Побитий депутат отримав відкриту черепно-мозкову травму та згодом помер у лікарні.

      Після нападу Хачатрян наказав Марданяну викрасти у Супруненка рюкзак, мобільний телефон, нетбуком та флешку. Нападники зникли з місці події з викраденим майном та розпорядилися ним на власний розсуд.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Полтави Кримінальні новини Жертви Радикальна партія ВО "Свобода"
      Джерело: 24 канал
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