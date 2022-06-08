Об этом сообщил 7 июня Офис генерального прокурора. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Херсонские фермеры не хотят сотрудничать: россияне вывозят их на пытки в Луганск
Предатель занял "руководящую" должность
По данным следствия, депутат городского совета города Мариуполь, который находиться под временным контролем российских оккупантов, добровольно согласился сотрудничать с российскими преступниками. Те в свою очередь пообещали предателю псевдодолжность "первого заместителя главы администрации города Мариуполя".
Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас подозреваемый отвечает за:
- поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета,
- данные о регистрации имущества в органах так называемой "ДНР",
- создание комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилого фонда Мариуполя.
К тому же, эксдепутат занимается вербовкой жителей города. Таким образом, российские войска пытаются привлечь как можно больше людей к формированию оккупационных властей.
"Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", – отметили в Офисе генпрокурора.
Псевдозаместительнице "гауляйтера" Мариуполя сообщили о подозрении в госизмене
Это не первый прецедент, когда оккупантам удается наклонить жителей Мариуполя. Так, в конце апреля Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутату городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" согласилась на сотрудничество с захватчиками. За это ее "наградили" должностью "замглавы администрации" города Мариуполя.
Колаборантка активно выступала на российских каналах и агитировала население за "русский мир".
Мелитопольский предатель просился переехать в Крым
На неделе в медиапространстве появился и коллаборант Евгений Балицкий. Мелитопольский предатель, которого российские СМИ называют "губернатором" Запорожской области, выдвинул просьбу уехать в Крым. Такое поведение связывается с недавним подрывом автомобиля семьи Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где проживает диверсант. Поэтому велика вероятность, что это была работа диверсантов.
Завербованные сотрудники украинских госслужб
Случаи госизмены фиксируют и ближе к западу. На днях правоохранители установили, что сотрудник пограничной службы из Ровенской области сливал российским войскам данные о нацгвардейцах. Следствие установило, что мужчину завербовали.
Обратите внимание – СБУ перехватила разговор "гауляйтера" Геническа с советником "главы" Крыма: смотрите видео