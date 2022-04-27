Депутату в Энергодаре объявили подозрение за возглавление "военной администрации" оккупантов

Во временно оккупированном Энергодаре местный депутат работает на врага. Он возглавил вражескую "военную администрацию".

Занять должность главы "военной администрации" оккупантов депутат согласился добровольно. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 27 апреля.

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В конце марта 2022 года во время временной оккупации Энергодара местный депутат добровольно согласился занять должность в незаконно созданных военной администрацией РФ органах власти,

– говорится в сообщении.

О новой должности, "глава общественного совета самоорганизации города Энергодар", депутат сообщил жителям города в видеообращении.

В настоящее время злоумышленник продолжает работать на российских оккупантов. Правоохранители сообщили депутату о подозрении в коллаборационизме.

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