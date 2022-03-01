Депутаты Европарламента пришли на заседание в сине-желтых футболках: фото

Евродепутаты пришли на заседание Европарламента в футболках с украинскими флагами. Там сегодня рассматривают заявку Украины на членство в Евросоюзе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед евродепутатами в режиме видеосвязи. После его речи евродепутаты аплодировали стоя.

Важно За право быть равными мы отдаем лучших, – Зеленский выступил на заседании Европарламента

На заседание депутаты Европарламента пришли с плакатами в поддержку Украины: "We stand with Ukraine" ("Мы с Украиной"). Кроме того, они одеты в футболки с сине-желтыми флагами. Фактически весь зал Европарламента – в украинской символике.

Депутаты Европарламента пришли в сине-желтых футболках / Скриншот

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