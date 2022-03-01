Президент України Володимир Зеленський виступив перед євродепутатами у режимі відеозв'язку. Після його промови євродепутати стоячи аплодували.

Важливо За право бути рівними ми віддаємо найкращих, – Зеленський виступив на засіданні Європарламенту

На засідання депутати Європарламенту прийшли з плакатами на підтримку України: "We stand with Ukraine" ("Ми з Україною"). Крім того, вони одягнуті у футболки з синьо-жовтими прапорами. Фактично вся зала Європарламенту – в українській символіці.



Депутати Європарламенту прийшли у синьо-жовтих футболках / скриншот

