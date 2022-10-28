Работали на Путина: как депутаты из Франции погорели на коррупционных связях с Россией

Во Франции расследуют дело по обвинению двух депутатов парламента в коррупционных связях с Россией. Речь идет о бывшем сенаторе Иве Поццо ди Борго и члене французского парламента от партии RN Тьерри Мариани.

С 2021 года в Париже продолжаются два громких расследования: одно из-за возможной коррупции, а другое из-за вероятного злоупотребления доверием и отмывания денег с участием ассоциации "Франко-российский диалог". Le Figaro пишет, что информацию уже обнародовали в прокуратуре Парижа.

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Как Мариани и ди Борго получали деньги из России

Расследование акцентирует свое внимание на Тьерри Мариани, занимающем пост сопредседателя ассоциации с 2012 года, и Иви Поццо ди Борго, экс-сенаторе, который также является членом ассоциации и руководителем консалтинговой компании. По данным прокуратуры, все еще продолжающиеся предварительные расследования были начаты 29 сентября 2021 года после жалобы от Tracfin – департамента финансовой разведки французского правительства, в мае 2021 года.

По данным того же источника, расследование "будет иметь первоочередной целью проверить достоверность выявленных фактов". Le Monde сообщила, что поездки Мариани и Поццо ди Борго оплачивала Россия. По словам чиновника, знакомого с делом, суд пытается определить, могли ли эти деньги использоваться как вознаграждение за лояльные заявления в поддержку России.

В офисе "Франко-российского диалога" прошли обыски

При поддержке президентов Жака Ширака и Владимира Путина в 2004 году была создана организация "Франко-российский диалог". Она позиционирует себя как "привилегированный инструмент контакта между политическими, экономическими и культурными кругами двух наций" и стремится "способствовать углублению отношений между двумя государствами".

В комментарии AFP Тьерри Мариани заявил, что "узнал о существовании этих расследований из новостей". Он заявил, что отчет Tracfin "был сделан за месяц до региональных выборов", на которых он баллотировался, и что прошло уже "полтора года", а о проведении расследования его не информировали.

Помещение ассоциации являлось объектом "обыска", но Мариани утверждал, что объектом расследования якобы был "директор". Счета ассоциации, по словам Тьерри Мариани, были "прозрачными". Он заявил: "Я не владею акциями российской компании, и я никогда не получал наличные деньги от "Франко-российского диалога".

Кто такой Тьерри Мариани Французский политик Тьерри Мариани является членом Европарламента с 2019 года. Он был избран от крайней правой партии "Национальное объединение" (RN) (ранее известной как "Национальный фронт"), не вступая в партию. Мариани Французский политик Тьерри Мариани является членом Европарламента с 2019 года. Он был избран от крайней правой партии "Национальное объединение" (RN) (ранее известной как "Национальный фронт"), не вступая в партию. Мариани занимал несколько должностей , начиная с 1976 года, в городах на Лазурном берегу Франции. С 1993 по 2017 год он работал во французском парламенте. С 2010 по 2012 год – занимал должность государственного секретаря, а затем министра транспорта.

Мариани незаконно посещал Крым и "наблюдал" за фейковыми "референдумами" на оккупированных территориях

Мариани также был членом пророссийской французской группы депутатов, совершившей незаконную поездку в Крым в 2017 году. Кроме того, помогал России, как наблюдатель во время фейковых "выборов" 2018 года в оккупированном Донецке.

В вопросе Крыма Мариани открыто работает пропагандистом России. Он подверг критике ЕС за признание Крыма оккупированной территорией. Также в стиле российских пропагандистов говорил о якобы "воле крымчан присоединиться к России в 2014 году". Украина и МИД Франции заявили, что визит Мариани является "нарушением международного права".