Депутаты Киевсовета требуют от структуры Офиса Президента убрать забор от озера Министерка

Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете требуют от Государственного управления делами Президента (ГУД) срочно убрать заборы возле озера Министерка-Редькино и обеспечить киевлянам доступ к воде.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Киевсовета Богдан Чорний.

Читайте также Виталий Кличко: Разница между действиями террористов в "Крокусе" и россиян в Украине – только в масштабах

Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" требуют убрать забор возле озера Министерка

"Община требует срочно убрать заборы и столбики вокруг озера Министерка-Редькино! Мы требуем от ГУД: убрать заборы, открыть берег озера для людей; отказаться от государственного акта на право постоянного пользования и вернуть земельный участок площадью 30 га территориальной общине города! Хватит уже ограждать дома Шуфрича и Медведчука, встаньте наконец на сторону людей!" – призвали депутаты УДАРа.



Забор возле озера Министерка / Фото Богдан Чорний

Чорний отметил, что центральная власть, к сожалению, не спешит идти на уступки обществу и открывать прибрежную полосу. При этом "слуги"-природозащитники в Киевсовете отмалчиваются.

Странно, почему наши коллеги из фракции "Слуга народа", природозащитницы Ксения Семенова и Евгения Кулеба, а Лилия Пашинная вообще как советник председателя ОП, до сих пор отмалчиваются и публично не осудили действия чиновников Государственного управления делами!,

– подчеркнули в УДАРе.



Депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" требуют убрать забор / Фото Богдан Чорний

Ранее сообщалось, что в середине марта возле озера Редькино (Министерка) на Оболони начали возводить забор и закрывать доступ людей к воде.