Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуку депутат Київради Богдан Чорній.

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Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" вимагають прибрати паркан біля озера Міністерка

"Громада вимагає терміново прибрати паркани та стовпчики навколо озера Міністерка-Редькино! Ми вимагаємо від ДУС: прибрати паркани, відкрити берег озера для людей; відмовитись від державного акту на право постійного користування та повернути земельну ділянку площею 30 га територіальній громаді міста! Досить вже огороджувати будинки Шуфрича та Медведчука, встаньте нарешті на бік людей!" – закликали депутати УДАРу.



Паркан біля озера Міністерка / Фото Богдан Чорній

Чорній зазначив, що центральна влада, на жаль, не поспішає іти на поступки громаді та відкривати прибережну смугу. При цьому "слуги"-природозахисники у Київраді відмовчуються.

Дивно, чому наші колеги з фракції "Слуга народу", природозахисниці Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба, а Лілія Пашинна взагалі як радник голови ОП, досі відмовчуються та публічно не засудили дії чиновників Державного управління справами!,

– підкреслили в УДАРі.



Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" вимагають прибрати паркан / Фото Богдан Чорній

Раніше повідомлялося, що в середині березня біля озера Редькине (Міністерка) на Оболоні почали зводити паркан та закривати доступ людей до води.