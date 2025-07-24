Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что имеет претензии к работе НАБУ. Сейчас они работают не совсем эффективно, но нужно выстраивать правоохранительную и судебную системы.

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Контроль в НАБУ довольно ограничен

Впрочем, в текущей ситуации попытки принять закон таким образом могут навредить Украине.

Когда Тимошенко голосует "за" – надо очень задуматься, стоит ли голосовать вместе с ней. Тимошенко откровенно вредит Украине, она выискивает моменты, когда можно сделать откровенную глупость. Это же принцип, который почти всегда работает. Если Юлия Тимошенко голосует за что-то контраверсионное – ты должен быть против,

– сказал Юрий Богданов.

Он привел пример кейса с законом о медицинском каннабисе, который очевидно нужен и для людей с онкозаболеваниями, и часто для пациентов с психическими заболеваниями. Юлия Тимошенко ради условной "аптекарской мафии" очень серьезно противодействовала этому законопроекту.

Было понятно, что это на благо Украины. И здесь то же самое: она говорит, что против контроля международников,

– сказал Юрий Богданов.

Он добавил, что контроль в НАБУ довольно ограничен и преимущественно внутренний. Также он имеет претензии к тем, кто осуществляет этот контроль, но проблема заключается в том, что нужно корректировать механизмы, а не разрушать институт. Поэтому существуют определенные критерии.

К слову, 24 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13533, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает усиление полномочий НАБУ и САП. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура призвали парламентариев как можно быстрее рассмотреть и принять эту инициативу в первом чтении и в целом.