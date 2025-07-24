Он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины.
Смотрите также Антикоррупционная вертикаль в Украине: что такое НАБУ и САП и чем отличается от ГБР и БЭБ
Что заявили в НАБУ?
НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом.
Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП,
– говорится в сообщении.