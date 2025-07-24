Он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Что заявили в НАБУ?

НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом.

Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП,

– говорится в сообщении.