Він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України.

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Що заявили в НАБУ?

НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому.

Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП,

– йдеться в повідомленні.