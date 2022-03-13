На своей фейсбук-странице он отметил, что в сети распространяют информацию о возможности проведения "референдума". Мол, 13 марта оккупанты попытаются признать создание в Херсонской области "народной республики".

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В Херсоне ни один депутат не признает "референдум"

Херсонщина была, является и будет неотъемлемой частью единого государства – Украины,

– подчеркнул Колыхаев.

Он добавил, что Херсонщина – часть суверенной и унитарной Украины. Поэтому никакие другие сценарии не получат должной поддержки

ни от жителей области,

ни от представителей депутатского корпуса,

ни от законно избранной народом местной власти.

"Депутаты Херсонщины никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: "Русский военный корабль иди на…", – подчеркнул он.

Игорь Колыхаев добавил, что Херсонщина не покорена и продолжит противостоять российским захватчикам. А все остальное – провокация и подлые инсинуации врага.

Я, Херсонский городской глава Игорь Колыхаев, и депутатский корпус Херсонского городского совета присоединяемся к коллегам и подчеркиваем: Херсон был, есть и будет оставаться территорией Украины! Херсон – это Украина!,

– закончил он свое обращение.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Самойленко отметил, что результат псевдореферендума будет нулевым. Он убежден, что россиянам не удастся создать ХНР, хотя они и не оставляют попыток.

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