На своей фейсбук-странице он отметил, что в сети распространяют информацию о возможности проведения "референдума". Мол, 13 марта оккупанты попытаются признать создание в Херсонской области "народной республики".
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В Херсоне ни один депутат не признает "референдум"
Херсонщина была, является и будет неотъемлемой частью единого государства – Украины,
– подчеркнул Колыхаев.
Он добавил, что Херсонщина – часть суверенной и унитарной Украины. Поэтому никакие другие сценарии не получат должной поддержки
- ни от жителей области,
- ни от представителей депутатского корпуса,
- ни от законно избранной народом местной власти.
"Депутаты Херсонщины никогда не признают попыток создать на территории Херсонской области "народную республику" и заграбастать часть Украины. У нас единственный ответ оккупантам: "Русский военный корабль иди на…", – подчеркнул он.
Игорь Колыхаев добавил, что Херсонщина не покорена и продолжит противостоять российским захватчикам. А все остальное – провокация и подлые инсинуации врага.
Я, Херсонский городской глава Игорь Колыхаев, и депутатский корпус Херсонского городского совета присоединяемся к коллегам и подчеркиваем: Херсон был, есть и будет оставаться территорией Украины! Херсон – это Украина!,
– закончил он свое обращение.
Ранее глава Херсонской ОВА Александр Самойленко отметил, что результат псевдореферендума будет нулевым. Он убежден, что россиянам не удастся создать ХНР, хотя они и не оставляют попыток.
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