На своїй фейсбук-сторінці він зазначив, що мережею поширюють інформацію про можливість проведення "референдуму". Мовляв, 13 березня окупанти спробують визнати створення в Херсонській області "народної республіки".
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У Херсоні жоден депутат не визнає "референдум"
Херсонщина була, є та буде невіддільною частиною єдиної держави – України,
– наголосив Колихаєв.
Він додав, що Херсонщина – частина суверенної й унітарної України. Тож жодні інші сценарії не отримають належної підтримки
- ані від мешканців області,
- ані від представників депутатського корпусу,
- ані від законно обраної народом місцевої влади.
"Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль іди на…", – підкреслив він.
Ігор Колихаєв додав, що Херсонщина не скорена та продовжить протистояти російським загарбникам. А все інше – провокація та підлі інсинуації ворога.
Я, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, та депутатський корпус Херсонської міської ради доєднуємося до колег і наголошуємо: Херсон був, є та залишатиметься територією України! Херсон – це Україна!,
– закінчив він своє звернення.
Раніше глава Херсонської ОВА Олександр Самойленко зазначив, що результат псевдореферендуму буде нульовим. Він переконаний, що росіянам не вдасться створити "ХРН", хоч вони і не полишають спроб.
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