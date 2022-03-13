На своїй фейсбук-сторінці він зазначив, що мережею поширюють інформацію про можливість проведення "референдуму". Мовляв, 13 березня окупанти спробують визнати створення в Херсонській області "народної республіки".

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У Херсоні жоден депутат не визнає "референдум"

Херсонщина була, є та буде невіддільною частиною єдиної держави – України,

– наголосив Колихаєв.

Він додав, що Херсонщина – частина суверенної й унітарної України. Тож жодні інші сценарії не отримають належної підтримки

ані від мешканців області,

ані від представників депутатського корпусу,

ані від законно обраної народом місцевої влади.

"Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль іди на…", – підкреслив він.

Ігор Колихаєв додав, що Херсонщина не скорена та продовжить протистояти російським загарбникам. А все інше – провокація та підлі інсинуації ворога.

Я, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, та депутатський корпус Херсонської міської ради доєднуємося до колег і наголошуємо: Херсон був, є та залишатиметься територією України! Херсон – це Україна!,

– закінчив він своє звернення.

Раніше глава Херсонської ОВА Олександр Самойленко зазначив, що результат псевдореферендуму буде нульовим. Він переконаний, що росіянам не вдасться створити "ХРН", хоч вони і не полишають спроб.

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