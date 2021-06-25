Депутаты обвинили Санду в похищении Чауса

В Молдове депутаты-социалисты обвинили президента Майю Санду в якобы причастности к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса. Политик будет обращаться в суд.

Так, Санду собирается подавать в суд на депутатов Партии социалистов Адриана Лебединского и Григория Новака. Они обвиняли Санду в бездействии в отношении Чауса.

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Заявление Молдовы

Санду отметила, что сожалеет, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его.

Я слышала эту ложь неоднократно. Обращусь в суд, и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения,

– подчеркнула Санду.

Обвинения депутатов

Депутаты обвинили Службу информации и безопасности Молдовы в намерении ввести в заблуждение членов парламентской комиссии по расследованию похищения Чауса.

Политики утверждают, что спецслужбы предприняли несколько попыток уничтожить доказательства по делу.

Похищение Чауса: что известно