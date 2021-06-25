Депутаты обвинили Санду в похищении Чауса
Источник:TV8
В Молдове депутаты-социалисты обвинили президента Майю Санду в якобы причастности к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса. Политик будет обращаться в суд.
Так, Санду собирается подавать в суд на депутатов Партии социалистов Адриана Лебединского и Григория Новака. Они обвиняли Санду в бездействии в отношении Чауса.
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Заявление Молдовы
Санду отметила, что сожалеет, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом захвате и предотвратить его.
Я слышала эту ложь неоднократно. Обращусь в суд, и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения,
– подчеркнула Санду.
Обвинения депутатов
Депутаты обвинили Службу информации и безопасности Молдовы в намерении ввести в заблуждение членов парламентской комиссии по расследованию похищения Чауса.
Политики утверждают, что спецслужбы предприняли несколько попыток уничтожить доказательства по делу.
Похищение Чауса: что известно
- Чаус работал судьей Днепровского районного суда города Киева. Его в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов.
- Затем он сбежал в Молдавию.
- В апреле 2021 года появилась информация, что экс-судью якобы похитили.
- Однако в мае Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что похищение произошло гораздо раньше.