Депутаты от "УДАРа" выгнали с совещания в РГА уволенного за провал с укрытиями "слугу" Ратникова

Эксглава Деснянской РГА Дмитрий Ратников, которого президент уволил после трагедии под закрытым укрытием, до сих пор руководит районом. Но депутаты Киевсовета уверен, что он должен понести наказание за гибель людей.

Такое мнение высказал депутат Киевсовета, руководитель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец. Он также опубликовал видео, на котором видно, как Ратникова заставляют покинуть совещание.

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"Уволенный президентом за гибель людей под закрытым бежищем глава Деснянской РГА, "слуга народа" Дмитрий Ратников до сих пор руководит районом! Несмотря на громкое увольнение, он собирает бывших подчиненных, проводит совещания, принимает какие-либо решения. Увидел это сегодня своими глазами, когда попал на совещание по убежищам под председательством Ратникова. Еще раз: уволенный за провал с убежищами "слуга народа" проводит совещания чиновников на тему убежищ!", – сообщил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что решения на совещаниях, которые проводит Ратников, принимаются фактически посторонним лицом.

Он должен отвечать за гибель людей, а не диктовать сотрудникам РГА, что им делать. У меня вопрос: в каком статусе Ратников сейчас проводит совещания в РГА? Кто будет нести ответственность за решения, которые будут приняты на этих совещаниях? Ведь от этих решений зависит, в том числе, дальнейшая безопасность киевлян. А они принимаются посторонним лицом, которое уволено за неспособность организовать работу укрытий,

– подчеркнул Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги 1 июня в Деснянском районе погибли три человека, которые не смогли попасть в закрытое убежище. В тот же день мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров насчет отстранения от должности главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова.

Уволенный за провал с укрытиями "слуга народа" Ратников проводил в РГА совещание на тему укрытий: смотрите видео

6 июня стало известно, что Деснянская РГА обратилась к городскому голове Киева Виталию Кличко с просьбой начислить Ратникову премию за май.

30 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Ратникова с должности главы Деснянской РГА.