Таку думку висловив депутат Київради, керівник фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець. Він також опублікував відео, на якому видно, як Ратнікова змушують покинути нараду.

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"Звільнений президентом за загибель людей під зачиненим укриттям голова Деснянської РДА, "слуга народу" Дмитро Ратніков досі керує районом! Незважаючи на голосне звільнення, він збирає колишніх підлеглих, проводить наради, ухвалює якісь рішення. Побачив це сьогодні на власні очі, коли потрапив на нараду по укриттях під головуванням Ратнікова. Ще раз: звільнений за провал з укриттями "слуга народу" проводить наради чиновників на тему укриттів!", – повідомив Білоцерковець.

Він наголосив, що рішення на нарадах, які проводить Ратніков, ухвалюються фактично сторонньою особою.

Він має відповідати за загибель людей, а не диктувати співробітникам РДА, що їм робити. В мене питання: в якому статусі Ратніков зараз проводить наради в РДА? Хто буде нести відповідальність за рішення, які ухвалять на цих нарадах? Адже від цих рішень залежить в тому числі подальша безпека киян. А вони ухвалюються сторонньою особою, яку звільнено за неспроможність організувати роботу укриттів,

– підкреслив Білоцерковець.

Звільнений за провал з укриттями "слуга народу" Ратніков проводив в РДА нараду на тему укриттів: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги 1 червня в Деснянському районі загинули троє людей, які не змогли потрапити до зачиненого укриття. В той же день мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів щодо відсторонення від посади голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова.

6 червня стало відомо, що Деснянська РДА звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка з проханням нарахувати Ратнікову премію за травень.

30 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської РДА.