Перед выборами Путин мог сделать себе "подарок", но с нюансами

В обращении к России особо отмечается необходимость "защищать" более 200 тысяч "граждан России", проживающих на этой территории и утверждается чуть ли не о геноциде (по меньшей мере, экономической блокаде) со стороны Молдовы.

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Слова громкие, но это не просьба принять в состав России. Кстати, в обращении нет ни одного упоминания о референдуме 2006 года, где "граждане высказались за независимость с последующим вхождением в состав России". По меньшей мере, это забавно, но и логично как со стороны элит так называемой "ПМР", так и со стороны Кремля. Попробуем разобраться.

Для Кремля, на первый взгляд, решение вопроса о "новом субъекте Федерации" несло сплошные плюсы. Среди таковых можно было бы назвать ниже перечисленные.

1. Торможение процесса евроинтеграции Молдовы, по крайней мере до окончательного понимания судьбы "ПМР". Кроме того, такое решение могло стать триггером для дестабилизации Гагаузии – еще одного проблемного региона в Молдове.

2. Отсутствие у Молдовы сил и средств для вооруженного решения проблемы сепаратизма означало бы появление кейса, аналогичного Крымскому. Где регион "принимается в состав России", а страна, от которой он откалывается, не может решить проблему. Хороший пример перед возможными переговорами по завершению войны в Украине.

3. Угроза портам Одессы и судоходству по Дунаю. Наличие российского анклава автоматически требовало бы большей концентрации сил и средств со стороны Украины, Румынии, Молдовы. А так же (что самое важное) подняло бы "до небес" цену фрахта кораблей для доставки грузов в регион. Как минимум – страховые платежи.

4. Расширяло бы поле переговоров по завершению войны в Украине. То есть уже речь шла бы не о войне двух государств, а как минимум о региональном конфликте.

5. Это был бы отличный подарок Владимиру Путину перед выборами.

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Но с другой стороны, для Кремля есть и риски, которые заставили не форсировать события:

такой регион автоматически оказался бы в условиях блокады – ни одна из сопредельных стран не подумала бы пропускать товары и людей на эту территорию;

Молдова вполне могла бы обратиться к Румынии и Украине с просьбой помочь. ВСУ под силу "решить вопрос" и при этом получить доступ к крупнейшему в регионе арсеналу – в селе Колбасная. А это ни много ни мало – около 20 тысяч тонн только артиллерийских снарядов советских калибров. Хорошая помощь на фоне "снарядного голода";

ликвидация "ПМР" или – если бы было решение о "присоединении" – захват "субъекта" России – это слишком плохой политический кейс перед условной "коронацией" Путина.

Боевикам присоединение к России невыгодно

Для элит Приднестровья идея "присоединения" к России, несмотря на всю пророссийскую риторику, выглядит не слишком привлекательно.

До недавнего времени "ПМР" активно пользовалась российскими энергоресурсами, а плата за них (точнее долг) росла для Молдовы. "Газпром" подходил просто: если это ваша территория, то платите. В случае присоединения, как вы считаете, с кого российское государство попросит "заплатить за коммунальные"?

Население "ПМР" имеет, как правило, местные, российские, молдавские или украинские паспорта. То есть вроде бы живут "независимо", но есть безвиз с ЕС, и есть российский паспорт для поездок на Восток, и российская пенсия для советских пенсионеров.

Значительная часть инфраструктуры финансируется из России. А вот внешняя торговля идет через Молдову. То есть с выходами на рынки ЕС. Это выгодно.

"ПМР" является крупнейшим в регионе контрабандным хабом именно благодаря существованию территории как "серой зоны". Любая точка в вопросах юрисдикции означает потерю доходов, прежде всего для местных элит.

И, наконец, если "ПМР" становится частью России, то и кадровая политика будет формироваться в Москве. То есть местные кадры очень скоро потеряют власть, влияние и деньги. Одним словом, перспектива не приятная.

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Все, что интересует Кремль, – шантаж и поднятие ставок

Но в Москве решают идти на обострение, и мы видим документ в виде "просьбы защитить". Такой формат раскрывает множество возможностей и вариантов для действий Кремля.

1. Ссылка на 200 "граждан России" автоматически означает угрозу возможного применения силы со стороны Москвы и некую легитимизацию такого варианта – это же защита "своих граждан".

2. Угроза всегда действует сильнее, чем сама акция. На фоне информации о возможном "договорняке" по Украине ближе к лету, угроза расширения географии является привычным для Кремля методом поднятия ставок. Проще говоря, для политиков ЕС и США формируется "давайте поговорим сейчас, ведь потом возможно расширение конфликта".

3. В 2024 году в Молдове состоятся выборы президента. В которых Майя Санду имеет шансы как сохранить место, так и потерять его, проиграв условному пророссийскому кандидату. Тем более, что такие настроения распространены в стране. На этом фоне любая реакция президента несет риски. Санду начнет давить в приднестровском вопросе – оппоненты из пророссийских партий заявят об угрозе распада страны.

Мягкость и компромисс будут означать широкое участие жителей "ПМР" в выборах (как это было до 2020 года). То есть несколько сотен тысяч голосов в копилку пророссийского кандидата.

4. Угроза дестабилизации Молдовы станет проблемой №1 Румынии в регионе, что автоматически уменьшит внимание к украинскому вопросу.

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5. Но самое главное – Кремль получает возможность расшатывать качели без обязательств. Начиная от памятного "денег нет, но вы держитесь" до сепаратистов из "ПМР", заканчивая реальной подготовкой аннексии или угрозами применения военной силы.

Ввиду всего, в окружении Путина пока нет единого мнения. Есть понимание необходимости шантажа и поднятия ставок, но на вопрос: "А что будет с ПМР?", – ответ есть где-то в поле значений, близких к: "А черт его знает".