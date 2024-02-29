Страны Балтии уже не верят в потенциал НАТО

Недавно состоялась "продуктивная" встреча президента США Джо Байдена, спикера Майкла Джонсона, а также партийных лидеров из Сената и Палаты представителей. Она, конечно, не принесла очевидных результатов.

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Джонсон, как и раньше, не отвергал голосование помощи для Украины, но только после решения проблем границы с Мексикой, а решение этих проблем республиканцы сами и блокируют, что превращает обсуждение этой помощи в замкнутый круг.

В последнее время я прочитал много публикаций от авторитетных людей в США: дипломатов, политиков, генералов и ученых. Все рационально обосновывают, почему помощь для Украины – это важно с точки зрения интересов США. Но не они принимают решение, а совсем другие люди. И эти другие люди руководствуются своими собственными интересами и соображениями.

В то же время через 2 года после начала вторжения в Украину, страны Балтии начинают думать, как будут отражать гипотетическое вторжение российских войск. Планируют выходить из конвенции о запрете противопехотных мин, а также строить системы укреплений на границе. Очевидно, особой веры в сдерживающий потенциал НАТО у них уже нет.

Конечно, здесь свою роль играют и заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, который достаточно запутанно излагает свои мысли по вопросу помощи союзникам США по НАТО в случае нападения на них российского агрессора. Но и до этого соответствующие вопросы возникали.

За эти 2 года Запад мог раз и навсегда отбить у российского агрессора мысли о возможности на кого-то нападать, и тогда, очевидно, вопрос о том, сможет ли НАТО защитить своих членов, вообще бы не стоял.

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"Медведь" довольно удачно использовал это время и применил свой любимый способ – "притвориться мертвым". Они его проводили неоднократно ранее. После того, как блицкриг против Украины провалился, можно и нужно было добивать агрессора, который явно неправильно оценил ситуацию и зря потратил лучший ресурс.

Запад избрал тактику ждать

Но сама Украина для добивания ресурса не имела, а вот западные партнеры Украины сразу начали думать не о том, о чем надо было думать. Они начали пугать сами себя перспективами поражения и распада России. И это, конечно, для них было очень "страшно", потому что означало "распространение ядерного оружия", различные вызовы и проблемы. Кроме того, "бункерный дед" постоянно угрожал ядерной войной.

Именно поэтому Запад просто решил ждать, "подбрасывая" Украине эпизодически военную помощь. Но не сильно много, чтобы Украина вдруг не победила и не сделала риск эскалации, то есть применения ядерного оружия.

Запад сел и начал ждать. Мысли были простыми. Стратегически Украина уменьшила потенциал российской армии, санкции приносят россиянам убытки, им рано или поздно надоест воевать, тогда можно будет заключить очередные какие-то договоренности, и это не будет означать никаких рисков для них самих.

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Но этот план был оторван от реальности. Пока на Западе спорили, не является ли пара десятков танков – сильной "эскалацией", российская сторона сколачивала собственную коалицию, в которую брала все агрессивные и вооруженные режимы Евразии. Преимущество этих режимов было в том, что они все ненавидели Запад, были под санкциями, имели много оружия, которое были готовы продавать.

"Ось зла" – реальность и угроза для всего мира

В итоге спустя 2 года "ось зла" – это реальность, а не пропагандистский штамп. Она реально работает, усиливая потенциал каждого из участников.

Запад все ждал, когда российской власти надоест воевать, и она запросит каких-то договоренностей. При этом Запад абсолютно не готовился к альтернативным вариантам, не вооружал самого себя (про Украину я уже молчу), не запускал военную промышленность. В итоге – время упущено, враг усиливает свои позиции, а на Западе продолжаются очень интересные дискуссии на тему помогать Украине, или нет.

Весь этот абсурд, конечно, держится на превращении демократических процедур в политическое шоу, на деградации стратегического мышления у людей, которые принимают решения. Этому способствует инфильтрация огромного количества "такеров карлсонов" в политическое пространство тех же США и их союзников.

Не хотели вовремя помочь Украине победить? Теперь надо думать, удастся ли защитить Литву. Конечно, и сейчас не поздно начать что-то делать, но в основе этого должно существовать понимание, что разделение войн на "свои" и "несвои" уже не актуально для цивилизованного мира. Везде сейчас решаются проблемы одной повестки дня – наступление "оси зла". Неважно, где и в какой форме она осуществляет это наступление. Фантазии на тему "договориться с частью этой "оси" будут лишь более вредными для всех.