"Мы понимаем, что должны быть более решительными", – подытожил эту идею президент Литвы Гитанас Науседа.

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Эстония предлагает создать НАТО 2.0

Две мировые войны прошлого столетия радикально изменили ландшафт безопасности планеты. Первая мировая война привела к созданию Лиги Наций. На ее основе после Второй мировой войны возникли институты Вашингтонского консенсуса – ООН, МВФ, Всемирный банк, НАТО, а также Европейский Союз.

Создаст ли нынешняя украино-российская война аналогичный сценарий реорганизации архитектуры безопасности?

По крайней мере спрос на это точно есть – а в ответ на спрос возникает и предложение. Премьер Эстонии Кая Каллас в Мюнхене начала активную кампанию за должность генсека НАТО, которую уже в октябре оставит нынешний глава блока норвежец Йенс Столтенберг.

Программа Каллас – это фактически создание НАТО 2.0, где блок превратился бы из инертного клуба богатых стран в активную организацию по отпору агрессорам. Эстонка поддерживает идею реформирования НАТО, чтобы сделать блок чувствительным к голосам уязвимых стран и еще смелее в использовании конвенционных средств войны – как вооруженные экспедиции и операции.

Каллас подготовила целый ряд аргументов, которые говорят о том, что у нее есть план действий.

Во-первых, она выдвинула идею выпуска евробондов ЕС на сумму 100 миллиардов евро для инвестиций в европейскую безопасность.

Во-вторых, она лоббирует идею конфискации российских резервов на сумму 300 миллиардов долларов до президентских выборов в США для их последующей передачи Украине.

В-третьих, Эстония уже готовит собственный закон о конфискации российских активов в эстонских банках – тем самым создавая первый подобный прецедент в законодательном поле Евросоюза.

В-четвертых, Эстония традиционно пропагандирует цифровой образ жизни, поэтому Каллас непременно принесет с собой в НАТО актуальность задач и методов киберзащиты и военных киберопераций.

В программе Каллас есть пункт расширения НАТО, что является определяющим для Украины. Но с другой стороны это делает эстонского премьера уязвимой к критике тех, кто предпочитает видеть НАТО далеким от реальных войн, а саму Эстонию считает наименьшим контрибутором к оборонным возможностям альянса. Борьба политиков из Восточной Европы, из постсоветских стран, за высокие международные должности всегда была сложной.

Урсула фон дер Ляйен выступила за дополнительную защиту Европы

Готово ли НАТО стать лучшей версией себя? Другие кандидаты предлагают более инерционный путь, чтобы оставить основным арсеналом блока производство оружия, технологии и дипломатические решения и договоренности, а не людей, не солдат и офицеров из плоти и крови.

Такими кандидатами являются нидерландский премьер-министр Марк Рютте, которому симпатизируют британцы и американцы, и который считается наиболее вероятным кандидатом, а также бывший британский министр обороны Бен Уоллес, датский премьер Метте Фредериксен и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем фон дер Ляйен имеет собственную программу реформирования глобальной архитектуры безопасности. Она объявила, что будет претендовать на еще один срок во главе Еврокомиссии, где хочет создать должность еврокомиссара по вопросам обороны. Функция такого комиссара будет заключаться в организации дополнительного слоя безопасности для стран ЕС с учетом возможных ограничений в ресурсном обеспечении НАТО, если изоляционист Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и уменьшит фактические обязательства США перед защитой европейских союзников.

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Фон дер Ляйен готова еще и использовать общий бюджет Евросоюза для создания гарантированного спроса на новое европейское оружие и технику – это достаточно решительный шаг, ведь ЕС нечасто использует свои фонды на уровне блока, преимущественно оставляя расходы правительствам конкретных стран.

Программа военных реформ от президента Еврокомиссии вызвала несколько критических аргументов от крайне уважаемых людей. Генсек НАТО Столтенберг начал волноваться, что его Альянс получает конкурента в борьбе за европейские деньги на безопасность.

"Не является хорошим то обстоятельство, что начнется дублирование функций, конкуренция. Я приветствую попытки, которые добавляют (еще один слой защиты Европе – 24 Канал), но, конечно, краеугольным камнем в вопросах безопасности остается НАТО", – сказал Столтенберг.

Даже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель покритиковал свою руководительницу: "Не надо каждый день изобретать колесо". Он имел в виду тот факт, что в ЕС уже есть Европейское оборонное агентство, сосредоточено на координировании производства оружия на континенте.

Но в любом случае говорится о том, что или мы получим НАТО 2.0, или европейскую систему коллективной защиты, или и то, и другое – поэтому в новой архитектуре безопасности все же должно найтись место для Украины.

Сейчас ее шансы вступить в ЕС существенно выше шансов пополнить список стран-членов НАТО, поэтому по крайней мере место в новой военной структуре Евросоюза Украине точно светит. Основной парадигмой изменений является то, что нынешняя система безопасности Запада уже не устраивает сам Запад.

Но так или иначе, каждый из этих подходов будет развиваться вокруг фундаментальных экономических изменений, на которых базируется соответствующая оборонная стратегия. НАТО в этом году хочет добиться от всех европейских стран расходов на оборону на уровне 2% ВВП, что даст Альянсу 380 миллиардов долларов только в 2024 году и только от Европы. В 2014 году эта цифра была на уровне 230 миллиардов долларов.

Фон дер Ляйен же желает и иметь отдельный европейский военный фонд, куда уже первые члены ЕС пообещали предоставить 1,5 млрд евро, а в будущем речь пойдет о больших суммах, преимущественно для субсидирования производства оружия.

Все это в сумме огромные деньги – и фон дер Ляйен очень беспокоится о том, чтобы они остались именно в Европе. "Мы нуждаемся в хороших рабочих местах здесь, в Евросоюзе", – сказала она во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Довольно очевидный аргумент, однако на самом деле достаточно острый. Он является, во-первых, "шпилькой" в сторону Великобритании с ее производственными возможностями, аппетитом к инвестициям и брекзитом – идеологией выхода из ЕС, которую до сих пор поддерживает премьер-министр Риши Сунак. А, во-вторых, это большой шаг вперед в экономической конкуренции ЕС с США, где Трамп обещает ввести тарифы на любой импорт, то есть не только на китайские товары, как он говорил ранее, но и на европейские.

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Фактически Европа хочет получить ситуацию win-win, где бы она имела лучшую безопасность, а в дополнение к этому – экономический стимул в виде инвестиций в оборонное производство, создание рабочих мест, спрос на банковские кредиты в условиях повышенных процентных ставок и развитие собственного финансового рынка, где бы инвестиционные фонды и индивидуальные инвесторы могли зарабатывать на дивидендах оборонных компаний.

НАТО должен возглавить человек, который знает, что такое война

Впрочем, как мы хорошо знаем в Украине, реальная война – это не только оружие и технологии, но и люди, которые умеют использовать оружие и технологию на поле боя. Попытка немецких и британских генералов объяснить своим странам потребность более широкой мобилизации населения к службе или в армии, или в армейском резерве натолкнулась на жесткое сопротивление и критику.

Когда Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов и кандидата на должность генсека НАТО, спросили в Мюнхене о перспективах мобилизации в его стране, он не смог ответить на это ничего конкретного. Политик сказал лишь, что Нидерланды сохранили свою способность делать правильный политический выбор – а это, мол, уже очень много в нынешних реалиях.

При Бене Уоллесе, когда тот был министром обороны Великой Британии, в армии этой страны насчитывалось около 80 тысяч личного состава. Этого явно недостаточно, если мы посмотрим на российское вторжение в Украину, где, положив более 400 тысяч собственных солдат, россияне все одного смогли аккумулировать преимущество в людях 7:1 для финального наступления на Авдеевку.

Планировщики оборонной стратегии НАТО слишком долго находились в восторге от тех уроков, что их предлагали результаты советско-финской войны 1939 – 40 лет, где 300 тысяч финских солдат и добровольцев успешно противостояли советской армии в количестве 760 тысяч военнослужащих. И глядя правде в глаза, финны тогда все же должны были уступить некоторые важные территории, чтобы СССР прекратил агрессию. Кроме этого, имея огромный опыт Холодной войны против СССР, НАТО должно привыкнуть к мысли о возможности горячей войны и быть к ней готовым.

Хотя асимметричная стратегия остается в арсенале НАТО, рекрутинг свежих сил в армии стран-членов Альянса является довольно сложной проблемой. Традиционно, в большинстве стран НАТО военные рекрутеры пытались привлечь ту молодежь из школ, которая не очень хорошо училась, а потому не могла рассчитывать ни на легкий доступ к высшему образованию, ни на легкий доступ к хорошим вакансиям на рынке труда.

Рекрутеры поощряли такую молодежь подписывать военные контракты, где армия предоставляла образование, профессию и карьерные рекомендации. В то же время западные работодатели очень благосклонно относятся к людям с военным опытом, зная об их хорошей рабочей этике и организованности. Однако сейчас и Европа, и Америка нуждаются в большем количестве военнослужащих.

Именно с учетом этого крайне важно, чтобы перезагрузку европейской системы безопасности – по какому сценарию она бы не происходила – возглавил человек, который реалистично оценивает военные риски и знает, как выглядит современная война. Европейские правительства должны будут брать на себя непопулярные решения, мобилизуя и рекрутируя граждан и гражданок не только к службе в армии, но и к работе в оборонных компаниях.

Маленькие страны должны поучиться в Украины дипломатии

Наконец и перед НАТО, и перед Евросоюзом стоит задача ресурсной конкуренции – с Россией, с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном. Можно долго меряться объемами ВВП, однако российское и китайское оружие дешевле в производстве, чем американское или немецкое оружие. В этом вопросе опыт украинской оборонной промышленности был бы крайне актуальным, ведь Украина воюет против российских оккупантов в условиях ограниченности ресурсов и хорошо знает положение Давида в войне против Голиафа.

Украина еще и демонстрирует очень показательный дипломатический пример, как выживать в условиях войны стране, которая находится за пределами НАТО. Подписав несколько соглашений о гарантиях безопасности (Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия) и планируя следующие, Украина фактически получает все, что может дать НАТО, кроме присутствия войск НАТО на своей территории. Это полезный опыт и для соседней Молдовы, и для Грузии, и для других уязвимых стран – не только в Европе.

Чтобы такие дипломатически сложные ситуации не возникали, миру нужно или иметь НАТО 2.0, которое будет заботиться не только о богатых и развитых странах, но и брать на себя обязательства защищать тех, кто в этом реально нуждается, или новую систему европейской безопасности, вплоть до создания военного контингента под эгидой ЕС, готового к выполнению боевых задач.

Ограниченность нынешней политики безопасности Евросоюза хорошо очертила в Мюнхене Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии. Отвечая на вопрос активистки из Ирана, Бербок объяснила, что Евросоюз на сегодня имеет один-единственный механизм безопасности реагирования – это санкции. Сами же санкции имеют под собой несколько слоев законодательства, поэтому Евросоюз не может разбрасываться санкциями, а лишь более или менее удачно калибровать их на основе действующих правил.

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Похоже на то, что уже Германия как главный арсенал Европы понимает – одних только санкций недостаточно для победы в войнах.

А что необходимо для победы в реальной войне – показывает всему миру Украина. Борьба против российской инвазии указала на все основные слабости глобальной архитектуры безопасности – от ошибок в стратегическом понимании угроз и геополитических сценариев до просчетов в тактическом планировании и недостатков конкретных видов западного очень недешевого вооружения.

Все это повлияет и на то, кто возглавит НАТО после саммита в Вашингтоне в июне, где страны-члены Альянса будут согласовывать кандидатуру будущего генсека, и на то, как себя хочет и может защищать Евросоюз.