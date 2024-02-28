Три причины, почему 100 лет назад украинцы не сохранили государство

Историки выдвинули немало объяснений, почему так произошло. Прочитав различные версии, я пришел к выводу, что основных причин есть три.

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Когда говорят, что страна была преимущественно крестьянская, что элиты были немногочисленны – это не причина. Все колонии, освободившиеся, и все метрополии, ставшие на путь модернизации, на старте были такими. Не в том дело.

Итак, три причины.

1. Внутренние распри. Неспособность элит объясниться ради спасения страны, неспособность общества к внутреннему диалогу. Незрелость элит, отсутствие ощущения собственной страны как ценности, которую трудно получить и легко потерять.

2. Болезнь левизны. Естественная проблема бедных стран с большим неудовлетворенным запросом на справедливость и низкой правовой культурой. Последствия – раскол в обществе, попадание в ловушку враждебной пропаганды, незаинтересованность среднего класса в победе.

3. Отсутствие западной поддержки. Запад никогда не понимал, что происходит на территории российской империи, для него это были дикие земли, на которых может сохранить порядок только Москва, и пусть оно так и будет. Добавьте временный союз с немцами, и вот уже Украина является частью оси зла.

Права на ошибку больше нет

Если вы внимательно посмотрите, то увидите сейчас почти то же самое. Немного лучше. Но лишь немного.

1. Нашей сплоченности как на уровне общества, так и на уровне элит хватило на год – 2022. Нам снова нужен пакт о единстве. Этот общественный договор двусторонний: власть не делает глупых вещей и разговаривает с обществом как со взрослым, а общество не атакует власть и друг друга.

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2. Мы очень бедная страна, и еще больше обеднели из-за войны. Нам нужно отпустить экономику и обуздать коррупцию (не только сажать, но и резать схемы), иначе угроза социального конфликта будет висеть над нами разрушительным приговором. Добавьте невозвращение временных эмигрантов. Левая угроза фундаментальная.

3. Все силы надо бросить на дипломатию: кадровую, парламентскую, художественную, общественную, предпринимательскую, научную и тому подобное. Нас не понимают ни Запад, ни Восток, ни Юг. Добавьте усилия России, чтобы нас считали злом. Добавьте равнодушие, усталость, кучу собственных вызовов во всех, и вы увидите, что нас считают главной проблемой, которую стоит убрать.

Подавляющая часть украинского общества, в том числе политики, верят: Украина такая крепкая, что с ней ничего не случится при любых условиях. Порой это звучит красиво: все равно верим в нашу победу! Из этого следует ложное представление о низкой цене ошибки: можно делать что угодно, это не страшно, потому что ничего катастрофического не произойдет.

На самом деле цена ошибок очень высока, и надо ежедневно бояться сделать разрушительную ошибку, после которой уже ничего нельзя исправить. Только при таком отношении к Украине можно ее сохранить.

Украина – достаточно прочная вещь, но и у нее есть предел прочности. Ежедневные тренировки могут удвоить вес, который ты поднимаешь. Но увеличение веса в сто раз раздавит даже чемпиона.

Мы знаем, что стало последствиями поражения 100 лет назад. У нас больше нет права на ошибки.