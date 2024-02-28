Часто в объявлениях видим предложения инвестирования или грантовые возможности для стартапов. Но иногда может быть сложно определить позиционирование своего проекта: предприниматели, чьи идеи и работа больше подходят под критерии бизнеса, называют себя стартапом и наоборот.

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Можно подумать, что ваш бизнес является стартапом, поскольку он находится на начальном этапе развития, на старте. Однако это не совсем так. Выясним, что на самом деле означает стартап, а что – бизнес на начальном этапе.

Так что же такое стартап?

Слово "стартап" происходит от английского понятия start up – "запускать" и означает недавно основанную компанию, которая только начинает развиваться.

Все вроде бы и похоже: и "стартап", и "бизнес на начальном этапе" часто используются как синонимы, пока дело не доходит до финансирования проекта или участия в грантовых программах.

Основное отличие в том, что, что стартап обычно базируется на инновационной идее или концепции, которая может изменить или усовершенствовать рынок. Он предусматривает создание чего-то нового или внедрение новаторского подхода к решению проблемы.

Это вывод на рынок инновационных технологий или идей, которые могут потенциально изменить рынок или создать новую отрасль. Стартапы часто связаны с большими рисками, поскольку их успех значительно зависит от принятия рынком новой идеи.

С другой стороны, простой инвестиционный проект может иметь меньшие риски, особенно если он базируется на хорошо известной и работоспособной бизнес-модели. Для описания этапов развития бизнеса используется понятие "жизненный цикл проекта" – это процесс, описывающий этапы от начала до завершения проекта.

Жизненный цикл проекта обычно состоит из таких этапов:

Анализ бизнес-идеи и принятие решения о целесообразности ее реализации;

разработка бизнес-плана;

реализация инвестиционного проекта и организация операционной деятельности;

мониторинг и контроль;

завершение.

Но когда речь идет о привлечении финансирования, разница между высокотехнологичными проектами и обычными бизнес-идеями становится более очевидной. Информацию об условиях финансирования стартапов можно найти на сайте Украинского фонда стартапов. Программы фонда направлены на поддержку развития early stage стартапов в Украине.

Основные сферы и примеры

Стартапы могут появляться в различных сферах, чаще всего они реализуются в нескольких направлениях.

High-tech (высокие технологии). Стартапы в этой сфере фокусируются на разработке и внедрении передовых технологий в различных отраслях. Это может включать разработку искусственного интеллекта, машинного обучения, умных систем управления, разработку новых материалов, биотехнологии, космические технологии и прочее.

Примеры стартапов в сфере высоких технологий – это SpaceX (реализация космических технологий), DeepMind (разработка искусственного интеллекта), Neuralink (разработка имплантов для улучшения мозговой деятельности) и тому подобное.

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EdTech (образовательные технологии). Стартапы в этой сфере направлены на внедрение технологий в сфере образования и обучения. Это разработка платформ для дистанционного обучения, мобильных приложений для образования, интерактивные обучающие игры, системы управления обучением, индивидуализированные подходы к обучению и тому подобное.

Примеры стартапов в сфере образовательных технологий: Coursera (онлайн-платформа для массовых открытых онлайн-курсов), Duolingo (мобильное приложение для изучения языков), Khan Academy (онлайн-ресурс по обучению математике и другим предметам) и др.

FinTech (финансовые технологии). Это широкий спектр инновационных решений и технологий, применяемых в финансовой сфере. Финтех-стартапы активно работают над развитием новаторских продуктов и услуг, которые меняют способ, которым люди управляют своими финансами, осуществляют платежи и инвестируют деньги.

Примерами таких стартапов является развитие блокчейн-технологий для финансовых услуг, криптовалютные биржи, платежные системы на основе криптовалют, системы онлайн-платежей, мобильные платежные приложения, цифровые кошельки и другие.

Также стартапы активно развиваются в электронной коммерции, медицине, игровой индустрии, в социальных сетях. Ввиду безграничных возможностей для инноваций, стартапы могут появляться в разных сферах.

А вот несколько примеров не стартапов: бизнес-идея открытия кофейни, пекарни, салона красоты, юридической фирмы, СТО, клининговой компании и т.д. – не стартап. Стартапом такой бизнес станет, если применить к нему инновационные технологии.

Например, попробуем превратить бизнес-идею открытия клининговой компании в стартап. Обычный клининг станет стартапом при условии разработки и использования специализированных приложений для заказа услуг, внедрения экологически чистых методов уборки, использования роботов или автоматизированных систем для сбора информации и контроля за процессами.

По аналогии, каждый бизнес при условии внедрения инновационной составляющей можно превратить в стартап.

Источники финансирования

Важно четко классифицировать для себя, является ли ваш бизнес стартапом, или нет. Если вы ищете инвестора, гранты, кредиты и другие источники финансирования, то должны в начале определить, насколько инновационным является ваш бизнес-проект. Потому что источники финансирования и подходы к привлечению средств разные для стартапов и обычных бизнесов.

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Если ваш бизнес классифицируется как стартап, лучше обратить внимание на такие источники финансирования:

венчурные инвесторы, которые готовы инвестировать в перспективные, но рискованные проекты с большим потенциалом роста;

краудфандинг – это метод сбора денег, при котором большое количество людей (крауд) обычно вкладывает небольшие суммы денег в проект или идею через онлайн-платформу;

бизнес-инкубаторы предоставляют финансовую поддержку, консультации и ресурсы для развития инновационных проектов;

гранты для высокотехнологичных стартапов.

Источники финансирования для обычных бизнесов:

банковские кредиты или кредитные линии, займы на основе своего кредитного рейтинга и финансовой стабильности;

финансирование через ипотеку на собственность или коммерческие кредиты под залог активов;

частные инвесторы, которые претендуют на долю в проекте, или на возврат инвестиций с более высокими процентами чем ставка банковского депозита;

гранты для поддержки бизнеса.

Поэтому различия между стартапами и бизнесами на начальном этапе заключаются в их направленности, уровне инновационности и риска. Для стартапов характерны большие риски и высокая степень инновационности, тогда как бизнесы на начальном этапе могут быть менее рискованными и инновационными.

Понимание разницы между этими двумя концепциями поможет вам правильно классифицировать свой бизнес и выбрать подходящие источники финансирования для его развития.