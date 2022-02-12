Заверили, что для таких решений голосов в парламенте хватит. Ситуация под контролем, поэтому украинцев призвали сохранять спокойствие.

Важно Угроза нападения Москвы: в МИД Украины призвали сохранять спокойствие и не сеять панику

Самая мощная поддержка за все годы

"Слуги" отметили, что Украина имеет самую мощнейшую армию за все время от 2014 года и наибольшую коалицию партнеров с начала независимости.

Украина контактирует с партнерами в режиме 24/7. Политики говорят, что "такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет".

Украинцы окажут сопротивление

В партии констатировали, что в любом случае украинский народ будет оказывать сопротивление. Россия это осознает.

Мы имеем не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и надо ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей,

– говорят "слуги".

Добавили, что большинство таких новостей впоследствии якобы опровергают.

Новость дополняется...