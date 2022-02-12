Запевнили, що для таких рішень голосів у парламенті вистачить. Ситуація під контролем, тому українців закликали зберігати спокій.

Важливо Загроза нападу Москви: в МЗС України закликали зберігати спокій та не сіяти паніку

Найпотужніша підтримка за всі роки

"Слуги" наголосили, що Україна має найпотужнішу армію за весь час від 2014 року та найбільшу коаліцію партнерів від початку незалежності.

Україна контактує з партнерами у режимі 24/7. Політики кажуть, що "такого єднання провідних демократій не було вже десятки років".

Українці чинитимуть спротив

У партії констатували, що в будь-якому випадку український народ чинитиме спротив. Росія це усвідомлює.

Ми маємо не тільки Збройні сили, але й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не стануть терпіти жодного поневолення. Саме на це і треба орієнтуватись, а не на постійне оновлення панічних новин,

– кажуть "слуги".

Додали, що більшість таких новин згодом нібито спростовують.

Новина доповнюється...