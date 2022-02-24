О введении военного положения на всей территории государства заявил Владимир Зеленский в срочном обращении к гражданам утром 24 февраля, передает 24 канал.

К теме В Украине вводят военное положение, – Зеленский

На территориях, где введено военное положение, могут образовываться временные государственные органы – военные администрации.

Режим военного положения также содержит ряд ограничений.

Что такое военное положение

В Украине военное положение определяется как особый правовой режим, который вводится в случае угрозы национальной безопасности. Его могут внедрить на территории всей Украины или в отдельных ее местностях.

Основаниями для введения военного положения могут стать как вооруженная агрессия или угроза нападения, так и опасность государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

В условиях правового режима военного положения возможно временное ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц. Какие именно – в каждом частном случае определяет президент.