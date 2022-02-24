Про введення воєнного стану на всій території держави заявив Володимир Зеленський у терміновому зверненні до громадян вранці 24 лютого, передає 24 канал.

До теми В Україні запроваджують воєнний стан, – Зеленський

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Режим воєнного стану також містить низку обмежень.

Що таке воєнний стан В Україні воєнний стан визначається як особливий правовий режим, який вводять у разі загрози національній безпеці. Його можуть запровадити на території всієї України або окремих її місцевостях.



Підставами для введення воєнного стану може стати як збройна агресія чи загроза нападу, так і небезпека державній незалежності України, її територіальній цілісності.



В умовах правового режиму воєнного стану можливе тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Які саме – у кожному окремому випадку визначає президент.

Звернення Володимира Зеленського про введення воєнного стану: дивіться відео