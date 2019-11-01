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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Депутаты готовы взять Дубневича на поруки

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      Ярослава Дубневича готовы взять на поруки депутаты - фамилии
      Дубневичу выбирают меру пресечения / Фото с фейсбука Ярослава Дубневича

      Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича. Адвокат заявил, что несколько депутатов готовы взять Дубневича на поруки.

      Ярослава Дубневича готовы взять на поруки Игорь Палица, Виктор Бондар, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Сергей Минько, Антон Киссе, Игорь Колихаев, сообщает корреспондент 24 канала.

      К теме: Кто такой нардеп Ярослав Дубневич, с которого Рада сняла неприкосновенность

      Все они – действующие народные депутаты Верховной Рады. 8 депутатов (кроме Юрчишина) – члены депутатской группы "За будущее".

      Заметим, что прокуроры САП настаивают на применении относительно нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога.

      Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Кроме того, его разрешили привлечь к уголовной ответственности. Нардеп даже успел рассказать, что с собой возьмет в изолятор.

      В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубевича?

      • ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • другое дело касается коррупционных схем из-за закупок для предприятия "Укрзализныци".

      Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

      Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      Читайте также: Фигуранты коррупционной схемы Дубневичей называли друг друга "лордами", – Шабунин

      Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют 191 статью часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Верховная Рада Коррупция Антикоррупционный суд Ярослав Дубневич
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