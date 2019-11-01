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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Депутати готові взяти Дубневича на поруки

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      Вищий антикорупційний суд України обирає запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича. Адвокат заявив, що декілька депутатів готові взяти Дубневича на поруки.

      Ярослава Дубневича готові взяти на поруки Ігор Палиця, Віктор Бондар, Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Петро Юрчишин, Віктор Балога, Сергій Мінько, Антон Кіссе, Ігор Колихаєв, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

      До теми: Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність

      Усі вони – чинні народні депутати Верховної Ради. 8 депутатів (окрім Юрчишина) – члени депутатської групи "За майбутнє".

      Зауважимо, що прокурори САП наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави.

      Напередодні Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності. Нардеп навіть встиг розповісти, що з собою візьме в ізолятор.

      У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубевича?

      • неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.
      • інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

      Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

      Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

      Читайте також: Фігуранти корупційної схеми Дубневичів називали один одного "лордами", – Шабунін

      Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Корупція Ярослав Дубневич Кримінальні новини Антикорупційний суд
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