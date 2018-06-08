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Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список

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Кто из депутатов необоснованно получает компенсацию на жилье
Кто из депутатов необоснованно получает компенсацию на жилье / 24 канал

176 нардепов в 2017 году получили компенсацию за аренду жилья или наем гостиничного номера. Общая сумма компенсаций составляет 32,6 млн гривен из государственного бюджета. Но есть одно но: больше половины нардепов из этого списка обладают миллионами!

Согласно закону, право на компенсацию имеют те депутаты, которые живут на расстоянии более 30 километров от столицы. По данным Комитета избирателей Украины, 92 нардепа, которым государство компенсирует затраты на аренду жилья, являются миллионерами. 24 канал проанализировал декларации этих народных избранников. Кстати, далеко не все из них указывали в декларации размеры своих компенсаций.

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"Блок Петра Порошенко"

Во фракции "Блок Петра Порошенко" деньги из госбюджета предоставлены 61 депутату из 138-ми. Среди них 29 парламентариев являются миллионерами. Так, например, знаменитый "Дарт Вейдер", глава "Интернет-партии Украины" Дмитрий Голубов обладает 2,057 млрд грн! В основном – в биткоинах.

Президентская фракция – лидер по количеству миллионеров, которые получают компенсацию за жилье.

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Фракция БПП – лидер по количеству миллионеров, которые сидят "на шее" у государства

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"Народный фронт"

На втором месте – фракция "Народный фронт". Всего компенсацию получили 44 из 81 депутата фракции. Из них 18 – миллионеры. В тройку самых богатых вошли Олег Кришин (16,9 млн грн), Максим Поляков (6,5 млн грн) и Александр Ксенжук (5,3 млн грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
18 миллионеров из "Народного фронта" получают компенсацию за жилье. В том числе спикер парламента Андрей Парубий

Внефракционные депутаты

14 внефракционных депутатов, которые владеют миллионами, также сидят на шее у украинцев. Сумма их состояний впечатляет. Например, Евгений Мураев владеет 93,4 млн грн. Вот так, живя на широкую ногу, он еще и получает сотни тысяч гривен компенсации за жилье и проезд. И при этом народному депутату Украины хватает наглости публично повторять мантры российской пропаганды – вроде украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы"!

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В тройке лидеров среди внефракционных депутатов – Анатолий Денисенко (80,8 млн грн) и Борислав Розенблат (43,8 млн грн), известный по "янтарному делу".

В целом среди внефракционных депутатов компенсацию получают 23 человека.

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Кто из внефракционных богачей получает компенсацию от государства

"Возрождение"

11 из 26 депутатов группы "Возрождение" также получают компенсацию за аренду жилья. Из них 9 – миллионеры. Самыми богатыми являются Евгений Геллер (172,3 млн грн), Юрий Шаповалов (46 млн грн) и Артем Ильюк (24,8 млн грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Государство компенсирует расходы на жилье и девяти миллионерам из "Возрождения"

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"Оппозиционный блок"

Во фракции Юрия Бойко 9 из 43 нардепов получают компенсацию. Семеро из них – миллионеры, в частности, Евгений Балицкий (19,4 млн грн), Артур Мартовицкий (6,2 млн грн), Дмитрий Колесников (2,5 млн грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Знакомьтесь – 7 миллионеров с "Оппоблока", которые снимают жилье на наши налоги

"Объединение "Самопомомич"

В "Объединении "Самопомич" бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов. Миллионерами являются пятеро из них. Это Олег Лаврик (14,1 млн грн), Роман Семенуха (18 млн грн), Тарас Пастух (1,7 млн грн), Руслан Сидорович (1,3 млн грн) и Ярослав Маркевич (1 млн грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Пятеро миллионеров из "Самопомочи" также получают компенсацию за жилье

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Радикальная партия Олега Ляшко

Подопечные Ляшко тоже не отказываются от государственных денег. 7 из 21 депутата фракции Радикальной партии получают компенсации. Четверо из них имеют миллионы в своих активах. Это Василий Амельченко (9,8 млн грн), Игорь Мосийчук (6,1 млн грн), Олег Куприенко (5,2 млн грн) и Алена Кошелева (1,5 мон грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
В списке есть и четверо радикалов-миллионеров

"Воля народа"

В группе "Воля народа" четверо депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье: Александр Пономарев (16,7 млн грн), Станислав Березкин (12,5 млн грн), Сергей Лабазюк (8,3 млн грн) и Игорь Молоток (8,2 млн грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Миллионы депутатов из "Воли народа"

ВО "Батькивщина"

Юлия Владимировна, куда вы смотрите, когда говорите об обнищании? Посмотрите на своих депутатов – трое вполне нормально живут на налоги украинцев, а свои миллионы берегут. Загляните-ка в декларации Вадима Ивченко (3,4 млн грн в активах), Юрия Одарченко (3,3 млн грн) и Алексея Рябчина (1,9 млн грн).

Депутати, які отримують компенсацію за житло
Юлия Владимировна, забожиння, говорите?

Отметим, ни одна из фракций не может похвастаться отсутствием депутатов-миллионеров, которые получают компенсацию за жилье от государства. Ну очень уж трудно отказаться от лишних нескольких сотен тысяч гривен...

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Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Публикации Инфографика е-декларирование
Источник: 24 канал
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