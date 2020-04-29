Депутаты рассмотрят "антиколомойский" законопроект по спецпроцедуре

В четверг, 30 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Один из вопросов, который планируют рассмотреть народные избранники – банковский законопроект, который получил название "антиколомойский". Его рассмотрят по специальной процедуре.

Информацию о рассмотрении этого законопроекта по спецпроцедуре сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение", – написала Евгения Кравчук.

Однако стоит отметить, что за запуск спецпроцедуры рассмотрения закона Рада должны проголосовать в сессионном зале не менее 226 голосами.

Если депутаты поддержат спецпроцедуры, то законопроект могут рассмотреть за один-два дня.

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Что предусматривает "антиколомойский" законопроект

Законопроект 2571-д, который называют "банковским" или "антиколомойским". Законопроект предусматривает, что банк, который ранее был национализирован, не может быть возвращен прежнему владельцу через суд. Размер компенсации за потерю финучреждения будет определять международная аудиторская компания. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

После первого чтения к законопроекту было внесено более 16 тысяч поправок (в самом законопроекте было меньше слов, чем поправок). При рассмотрении парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который проходил в режиме онлайн, было отклонено 4 тысячи 770 правок. Комитет рекомендовал учесть лишь около 300 поправок.

Подробнее о самом законопроекте читайте по ссылке.