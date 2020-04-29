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      Депутати розглянуть "антиколомойський" законопроєкт за спецпроцедурою

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      Засідання Верховної Ради
      Засідання Верховної Ради / НВ

      В четвер, 30 квітня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Одне з питань, яке планують розглянути народні обранці – банківський законопроєкт, який отримав назву "антиколомойський". Його розглянуть за спеціальною процедурою.

      Інформацію про розгляд цього законопроєкту за спецпроцедурою повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

      До слова "Антиколомойський" законопроєкт: чи виконає Україна умову МВФ для отримання траншу

      "Так званий банківський закон готується до розгляду за спеціальною процедурою. Необхідні 150 підписів для ініціювання процедури теж є. Завтра маємо проголосувати більшістю голосів за її застосування", – написала Євгенія Кравчук.

      Однак варто відзначити, що за запуск спецпроцедури розгляду закону Рада має проголосувати у сесійній залі не менш ніж 226 голосами.

      Якщо депутати підтримають спецпроцедуру, то законопроєкт можуть розглянути за один-два дні.

      Важливо Коли може відбутися позачергове засідання Ради і що розглянуть

      Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

      Законопроєкт 2571-д, який називають "банківським" чи "антиколомойським". Законопроєкт передбачає, що банк, який раніше був націоналізований, не може бути повернений попередньому власнику через суд. Розмір компенсації за втрату фінустанови визначатиме міжнародна аудиторська компанія. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

      Після першого читання до законопроєкту було внесено понад 16 тисяч правок (в самому законопроєкті було менше слів, анід правок). Під час розгляду парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, який відбувався в режимі онлайн, було відхилено 4 тисячі 770 правок. Комітет рекомендував врахувати лише близько 300 правок.

      Детальніше про сам законопроєкт читайте за посиланням.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Слуга народу Новини України Верховна Рада Ігор Коломойський
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