Депутаты снизили стоимость авто для себя, – эксперт о новых правилах растаможки

Новые нормативно-правовые акты для снижения стоимости растаможки доступных автомобилей для украинцев не намного удешевят авто на еврономерах. А для авто премиум класса акциз существенно снизился.

Об этом в комментарии 24 каналу отметил эксперт по инвестициям и прогнозированию European Analytical Centre Вадим Бардась.

По его словам, растаможка подешевеет на 25-30%, в зависимости от типа и объема двигателя, по сравнению с предыдущим нормативным полем. Владельцам автомобилей на иностранной регистрации по новым правилам придется заплатить от 100% до 300% стоимости такого авто в Европейском союзе.

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Он акцентировал: "К этим значениям еще добавляется надуманный властью штраф за нарушение транзитного режима авто в размере 8,5 тысяч гривен, тогда как в соответствии с правилами международного правого режима такого нарушения не происходит. Например, если раньше за растаможивание легкового автомобиля Renault Laguna 2004 года с дизельным двигателем нужно было заплатить более 4 тысяч долларов, то по новым правилам придется выложить 3 тысячи"

Вместе с тем, народные депутаты в разы снизили стоимость автомобилей для себя – речь идет об авто премиум класса. По старым ставкам акциз на Mercedes-Benz S-Class, который очень популярен среди нардепов, с мотором объемом 3982 кубических сантиметров составляет 8,8 тысяч евро. По новой формуле он сократится до 392,2 евро. На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 кубических сантиметров старый акциз – 10,1 тысяч евро. По новым правилам он равен 460,8 евро. Для Mercedes-Benz G-Class с мотором объемом 5461 кубических сантиметров, соответственно снижение до 546,1 евро с 12,06 тысяч евро,

– посчитал Бардась.

Среди плюсов нового законодательства о растаможке эксперт назвал целевое направление соответствующих платежей с владельцев авто на иностранной регистрации в Пенсионный фонд, что снизит дотационное нагрузки на государственный бюджет.

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