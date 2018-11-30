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      Депутати знизили вартість авто для себе, – експерт про нові правила розмитнення

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      Акциз на дорогі авто суттєво знизився
      Акциз на дорогі авто суттєво знизився / acc.cv.ua

      Нові нормативно-правові акти для зниження вартості розмитнення доступних автомобілів для українців не набагато здешевлять авто на єврономерах. Натомість для авто преміум класу акциз суттєво знизився.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначив експерт з інвестицій та прогнозування European Analytical Centre Вадим Бардась.

      За його словами, розмитнення подешевшає на 25-30%, залежно від типу та об’єму двигуна, в порівнянні з попереднім нормативним полем. Власникам автомобілів на іноземній реєстрації за новими правилами доведеться заплатити від 100% до 300% вартості такого авто у Європейському союзі.

      Читайте також: Розмитнення євроблях: що змінює новий закон

      Він акцентував: "До цих значень ще додається надуманий владою штраф за порушення транзитного режиму авто в розмірі 8,5 тисяч гривень, тоді як відповідно до правил міжнародного правого режиму такого порушення не відбувається. Наприклад, якщо раніше за розмитнення легкового автомобіля Renault Laguna 2004 року з дизельним двигуном потрібно було заплатити більше 4 тисяч дорларів, то за новими правилами доведеться викласти 3 тисячі"

      Разом із тим, народні депутати в рази знизили вартість автомобілів для себе – йдеться про авто преміум класу. За старими ставками акциз на Mercedes-Benz S-Class, що дуже популярний серед нардепів, з мотором об'ємом 3982 кубічних сантиметрів складає 8,8 тисяч євро. За новою формулою він скоротиться до 392,2 євро. На Land Cruiser 200 з мотором об'ємом 4608 кубічних сантиметрів старий акциз – 10,1 тисяч євро. За новими правилами він дорівнює 460,8 євро. Для Mercedes-Benz G-Class з мотором об'ємом 5461 кубічних сантиметрів, відповідно зниження до 546,1 євро з 12,06 тисяч євро,
      – порахував Бардась.

      Серед плюсів нового законодавства про розмитнення експерт назвав цільове спрямування відповідних платежів з власників авто на іноземній реєстрації до Пенсійного фонду, що знизить дотаційне навантаження на державний бюджет.

      Читайте також: Чи подешевшали євробляхи: міфи про старі і нові авто з Європи

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Авто Авто на єврономерах Законодавство Мито
      Джерело: 24 канал
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