Нові закони для спрощеної легалізації в Україні авто на єврономерах набули чинності 25 листопада. Вже є перші розмитнені автівки за новими правилами. Найважливіше в цій історії – легалізація, в один голос стверджують експерти. Але чи стали придбані за кордоном авто дешевшими і для кого – розбиралися журналісти 24 каналу.

У Федерації роботодавців автомобільної галузі 24 каналу повідомили: за даними AUTO-Consulting у вересні евробляхи вже займали майже 20% вторинного ринку. Тобто, кожен 5-й вживаний автомобіль – на єврономерах. І такі автомобілі щомісяця відвойовують по 8-12 тисяч клієнтів на українському ринку. Нове законодавство впровадили, щоб спростити розмитнення таких автівок, перевести їх на українську реєстрацію і більше не мати проблем із засиллям євроблях.

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Тепер в українців є можливість для кожного пригнати собі будь-який автомобіль, будь-якого року випуску, екологічного стандарту, розмитнити і поставити на українську реєстрацію.

А от чи дійсно тепер придбати авто за кордоном вигідніше і простіше, ніж в Україні, чи не загрожує нам навала європейського "автомотлоху", і чи позбавило нас нове законодавство від проблем із євробляхами?

Дешевше чи ні?

За підрахунками експерта з інвестицій та прогнозування European Analytical Centre Вадима Бардася, нове законодавство знизило вартість розмитнення авто на єврономерах на 25-30%, залежно від типу та об’єму двигуна, в порівнянні з попереднім нормативним полем.

Власникам автомобілів на іноземній реєстрації за новими правилами треба буде заплатити від 100% до 300% вартості такого авто у Європейському Союзі. До цих значень ще додається надуманий владою штраф за порушення транзитного режиму авто в розмірі 8,5 тисяч гривень, тоді як відповідно до правил міжнародного правого режиму такого порушення не відбувається,

– пояснив Бардась у коментарі 24 каналу.

Співзасновник ГО "Доступне авто" Михайло Катрук у коментарі 24 каналу відзначив: використання формули при розмитненні із застосуванням акцизу і коефіцієнтів віку та кубатури двигуна створює дискримінацію. Очевидно, що старіші автомобілі йшли з кубатурнішими двигунами – вони були менш ефективні, тому потрібен був більший об'єм. Виходить, що розмитнення старіших автобомілів, на мою думку, є зависоким.



Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

"В інтеренеті вже "перемога" щодо того першого розмитненого авто. Але якщо звернутися до цифр, виходить: той автомобіль був митницею оцінений приблизно в 1600 доларів, при цьому лише митних платежів людина сплатила 1800. А ще ж – митні брокери, Пенсійний фонд і військовий збір при реєстрації. Таким чином людина за зміну номерів з іноземних на українські заплатила суттєво більше, ніж вартість самого авто", – констатував Катрук.

А старіші авто купують ті, хто має мало грошей. І вони ще й переплачують.

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Акциз для небідних

З іншого боку – ця формула просто мега вигідна для імпортерів нових і мало користованих авто, каже Катрук. Для елітних авто, як "Лендрузери", раніше акциз був 13-14 тисяч євро, зараз – 600-900 євро. Зрозуміло, що власники таких авто сплачують ПДВ і мито в залежності від вартості авто, але з точки зору акцизу – це дискримінація.

Вадим Бардась вважає, що новим законодавством народні депутати в рази знизили вартість автомобілів для себе – преміум класу.

За старими ставками акциз на Mercedes-Benz S-Class, що дуже популярний серед нардепів, з мотором об'ємом 3982 кубічних сантиметрів складає 8,8 тисяч євро. За новою формулою він скоротиться до 392,2 євро. На Land Cruiser 200 з мотором об'ємом 4608 "кубиків" старий акциз – 10,1 тисяч євро. За новими правилами він дорівнює 460,8 євро. Для Mercedes-Benz G-Class, з мотором об'ємом 5461 куб. см, відповідно зниження до 546,1 євро з 12,06 тисяч євро,

– порахував експерт.

Отже, з акцизом ситуація виглядає не дуже. Натомість, якщо врахувати всі платежі раніше і зараз – виходить, купити авто в Європі і розмитнити за новими правилами – все ж дешевше, ніж купувати точно таку ж в Україні. Ми взяли як приклад марку авто, яке було розмитнене першим, за повідомленням Чернівецької митниці ДФС, Renault Laguna 2004 року випуску з бензиновим двигуном (див. інфографіку 2).



Акцизи для дешевих і дорогих авто майже однакові

Європа "скидає" українцям автомотлох?

У деяких європейських країнах є екологічні податки, інші платежі, які роблять користування старими авто досить дорогим задоволенням, погодився Михайло Катрук.

У Федерації роботодавців автомобільної галузі навели приклад: згідно з результатами дослідження LeasePlan, вартість володіння власним авто у Німеччині складає близько 470 євро на місяць. А з урахуванням обов’язкової страховки, податків (податок на володіння автомобілем, екологічний податок на величину викидів СО2), техогляду, палива, парковки, дорожних зборів, регулярного сервісу, заміни шин та інших факторів загальна вартість користування авто в Європі виливається в кілька тисяч євро на рік. І коли утримувати авто стає дорожче, ніж купити нове, – дійсно, автомібілі потрапляють в коло інтересів польсько-литовського бізнесу і згодом заповнюють український ринок.

Але це лише у деяких країнах, – акцентував Михайло Катрук. Загальноєвропейська практика такого не має. У Польщі немає екологічного податку чи іншого, там немає різниці – 20-річне авто чи 5-річне. Єдина різниця – у вартості обов'язкового страхування. Причому – вартості не дуже суттєвій, між 150 євро для старого і 50 – для нового.

"Це не Європа "скидає" нам свої автомобілі. Справа у ціні – купувати старе авто там дешевше, ніж купувати таке ж старе авто з українською реєстрацією", – підсумував Катрук.

Раніше розмитнення коштувало дорожче за авто

Інші плюси й мінуси євроблях

В мінусах – еко-стандарти. У Федерації роботодавців автомобільної галузі відзначили – прийняті в Україні "розмитнювальні" закони, по суті, скасовують норму Євро-5, яка забороняла ввезення старих автомобілів (старіше 2010 року випуску).

Натомість, імпорт більш нових автомобілів тепер стимулюється нижчими ставками акцизу. Дійсно, такий формат несе ризик для екологічної системи країни, адже середній вік автопарку в Україні вже більше 21 року, і за цим показником ми перші в Європі та другі у світі після Куби.

Серед плюсів нового законодавства про розмитнення – цільове спрямування відповідних платежів з власників авто на іноземній реєстрації до Пенсійного фонду, відзначив Вадим Бардась. Це знизить дотаційне навантаження на державний бюджет. А отже, наші з вами гроші можуть бути витрачені на інші важливі речі.

Нове законодавство – не ідеальне

Експерт Міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова у коментарі 24 каналу висловила впевненість, що висока вартість в Україні нових і старих автомобілів створена рукотворно – руками депутатів Верховної Ради. І зумовлена неефективним заборонним митним законодавством і високою, нічим не виправданою вартістю митного оформлення автомобілів іноземного виробництва.

Михайло Катрук зауважив, що акциз – це податок на високорентабельні, шкідливі або монопольні товари, як електроенергія, паливо, цигарки. До чого тут авто? На його думку, акциз потрібно або скасовувати – в ідеалі. Або, якщо нам все ж треба бюджет наповнювати – то встановлювати акциз за прикладом європейських країн – як процент від вартості авто. Наприклад, у Польщі це 3%.

Тож на першому етапі – легалізуємо євробляхи, переводимо їх у категорію звичайних українських авто, таких, як усі. А далі – побачимо.

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Для розрахунків у інфографіках використовували "калькулятор" порталу autocentre.ua