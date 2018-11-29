Новые законы для упрощенной легализации в Украине авто на еврономерах вступили в силу 25 ноября. Уже есть первые растаможенные авто по новым правилам. Самое важное в этой истории – легализация, в один голос утверждают эксперты. Но стали ли приобретенные за границей авто дешевле и для кого – разбирались журналисты 24 канала.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли 24 каналу сообщили: по данным AUTO-Consulting в сентябре евробляхи уже занимали почти 20% вторичного рынка. То есть, каждый 5-й подержанный автомобиль – на еврономерах. И такие автомобили ежемесячно отвоевывают по 8-12 тысяч клиентов на украинском рынке. Новое законодательство ввели, чтобы упростить растаможку таких автомобилей, перевести их на украинскую регистрацию и больше не иметь проблем с засильем евроблях.

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Теперь у украинцев есть возможность для каждого пригнать себе любой автомобиль, любого года выпуска, экологического стандарта, растаможить и поставить на украинскую регистрацию.

А вот действительно ли теперь купить авто за границей выгоднее и проще, чем в Украине, не грозит ли нам нашествие европейского "автохлама", и избавило ли нас новое законодательство от проблем с евробляхами?

Дешевле или нет?

По подсчетам эксперта по инвестициям и прогнозированию European Analytical Centre Вадима Бардася, новое законодательство снизило стоимость растаможки авто на еврономерах на 25-30%, в зависимости от типа и объема двигателя, по сравнению с предыдущим нормативным полем.

Владельцам автомобилей на иностранной регистрации по новым правилам надо будет заплатить от 100% до 300% стоимости такого авто в Европейском Союзе. К этим значениям еще добавляется надуманный властью штраф за нарушение транзитного режима авто в размере 8,5 тысяч гривен, тогда как в соответствии с правилами международного правого режима такого нарушения нет,

– пояснил Бардась в комментарии 24 каналу.

Соучредитель ОО "Доступное авто" Михаил Катрук в комментарии 24 каналу отметил: использование формулы при растаможке с применением акциза и коэффициентов возраста и кубатуры двигателя создает дискриминацию. Очевидно, что более старые автомобили шли с кубатурными двигателями – они были менее эффективны, поэтому нужен был больший объем. Получается, что растаможка более старых автомобилей является слишком высокой.



Растаможивание "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

"В интернете уже "победа" относительно того первого растаможенного авто. Но если обратиться к цифрам, получается: тот автомобиль был оценен таможней примерно в 1600 долларов, при этом только таможенных платежей человек оплатил 1800. А еще – таможенные брокеры, Пенсионный фонд и военный сбор при регистрации. Таким образом человек за смену номеров с иностранных на украинские заплатил существенно больше, чем стоимость самого авто", – констатировал Катрук. А более старые авто покупают те, кто имеет мало денег. И они еще и переплачивают. Читайте также: Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против Акциз для небедных С другой стороны – эта формула просто мега выгодна для импортеров новых и мало пользованных авто, говорит Катрук. Для элитных авто, как "Лендрузеры", ранее акциз был 13-14 тысяч евро, сейчас – 600-900 евро. Понятно, что владельцы таких авто уплачивают НДС и пошлину в зависимости от стоимости авто, но с точки зрения акциза – это дискриминация. Вадим Бардась считает, что новым законодательством народные депутаты в разы снизили стоимость автомобилей для себя – премиум класса. По старым ставкам акциз на Mercedes-Benz S-Class, который очень популярен среди нардепов, с мотором объемом 3982 кубических сантиметров, составляет 8,8 тысячи евро. По новой формуле он сократится до 392,2 евро. На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 "кубиков" старый акциз – 10,1 тысячи евро. По новым правилам он равен 460,8 евро. Для Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 куб. см, соответственно снижение до 546,1 евро с 12,06 тысячи евро,

– посчитал эксперт. Итак, с акцизом ситуация выглядит не очень. Зато, если учесть все платежи раньше и сейчас – выходит, что купить авто в Европе и растаможить по новым правилам – все же дешевле, чем покупать точно такое же в Украине. Мы взяли в качестве примера марку авто, которое было растаможено первым, по сообщению Черновицкой таможни ГФС – Renault Laguna 2004 года выпуска с бензиновым двигателем (см. инфографику 2).



Акцизы для дешевых и дорогих авто почти однаковые

Европа "сбрасывает" украинцам автохлам?

В некоторых европейских странах есть экологические налоги, другие платежи, которые делают пользование старыми авто довольно дорогим удовольствием, согласился Михаил Катрук.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли привели пример: согласно результатам исследования LeasePlan, стоимость владения личным авто в Германии составляет около 470 евро в месяц. А с учетом обязательной страховки, налогов (налог на владение автомобилем, экологический налог на величину выбросов СО2), техосмотра, топлива, парковки, дорожных сборов, регулярного сервиса, замены шин и других факторов общая стоимость пользования авто в Европе выливается в несколько тысяч евро в год. И когда содержать авто становится дороже, чем купить новое, – действительно, автомобили попадают в круг интересов польско-литовского бизнеса и впоследствии заполняют украинский рынок.

Но это только в некоторых странах, – акцентировал Михаил Катрук. Общеевропейская практика такого не имеет. В Польше нет экологического налога или другого, там нет разницы – 20-летнее авто или 5-летнее. Единственная разница – в стоимости обязательного страхования. Причем – стоимости не очень существенная, между 150 евро для старого и 50 – для нового.

"Это не Европа "сбрасывает" нам свои автомобили. Дело в цене – покупать старое авто там дешевле, чем покупать такое же старое авто с украинской регистрацией", – подытожил Катрук.

Раньше растаможка стоила дороже, чем авто

Другие плюсы и минусы евроблях

В минусах – эко-стандарты. В Федерации работодателей автомобильной отрасли отметили – принятые в Украине "растаможивающие" законы, по сути, отменяют норму Евро-5, которая запрещала ввоз старых автомобилей (старше 2010 года выпуска).

Между тем импорт более новых автомобилей теперь стимулируется более низкими ставками акциза. Действительно, такой формат несет риск для экологической системы страны, так как средний возраст автопарка в Украине уже более 21 года, и по этому показателю мы первые в Европе и вторые в мире после Кубы.

Среди плюсов нового законодательства о растаможке – целевое направление соответствующих платежей с владельцев авто на иностранной регистрации в Пенсионный фонд, отметил Вадим Бардась. Это снизит дотационную нагрузку на государственный бюджет. А значит, наши с вами деньги могут быть потрачены на другие важные вещи.

Новое законодательство – не идеальное

Эксперт Международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова в комментарии 24 каналу выразила уверенность, что высокая стоимость в Украине новых и старых автомобилей создана рукотворно – руками депутатов Верховной Рады. И обусловлена неэффективным запретительным таможенным законодательством и высокой, ничем не оправданной стоимостью таможенного оформления автомобилей иностранного производства.

Михаил Катрук отметил, что акциз – это налог на высокорентабельные, вредные или монопольные товары, такие, как электроэнергия, топливо, сигареты. Причем тут авто? По его мнению, акциз нужно или отменять – в идеале. Или, если нам все же надо бюджет наполнять, устанавливать акциз по примеру европейских стран – как процент от стоимости авто. Например, в Польше это 3%.

Поэтому на первом этапе – легализуем евробляхи, переводим их в категорию обычных украинских авто, таких, как все. А дальше – увидим.

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Для рассчетов в инфографиках использовали "калькулятор" портала autocentre.ua