Депутаты, ставшие министрами, отдадут только что полученные мандаты: список

Новым премьером стал Алексей Гончарук, в его правительство вошел ряд новых людей – в том числе народных депутатов, которые только получили мандаты. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить их депутатских полномочий досрочно, чтобы они, по закону, могли полноценно работать в правительстве.

Кто сложил полномочия нардепа: список Важно: Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" (6-й в списке). Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" (16-й в списке). Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" (12-й в списке). Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была выбрана в Раду от "Слуги народа" (50-ая в списке). Денис Малюська – министр юстиции, был избран в Раду от "Слуги народа" (21-й в списке). К слову, члены нового Кабинета Министров Украины уже приняли присягу. А чем занимается правительство – смотрите в инфографике 24 канала: