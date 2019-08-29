Депутаты, ставшие министрами, отдадут только что полученные мандаты: список
Новым премьером стал Алексей Гончарук, в его правительство вошел ряд новых людей – в том числе народных депутатов, которые только получили мандаты. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить их депутатских полномочий досрочно, чтобы они, по закону, могли полноценно работать в правительстве.
Кто сложил полномочия нардепа: список
Важно: Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины
Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" (6-й в списке).
Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" (16-й в списке).
Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" (12-й в списке).
Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была выбрана в Раду от "Слуги народа" (50-ая в списке).
Денис Малюська – министр юстиции, был избран в Раду от "Слуги народа" (21-й в списке).
К слову, члены нового Кабинета Министров Украины уже приняли присягу.
А чем занимается правительство – смотрите в инфографике 24 канала: