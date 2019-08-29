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      Депутаты, ставшие министрами, отдадут только что полученные мандаты: список

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      Депутаты, ставшие министрами, отдадут мандаты
      Депутаты, ставшие министрами, отдадут мандаты / Иллюстративное фото

      Новым премьером стал Алексей Гончарук, в его правительство вошел ряд новых людей – в том числе народных депутатов, которые только получили мандаты. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить их депутатских полномочий досрочно, чтобы они, по закону, могли полноценно работать в правительстве.

      Кто сложил полномочия нардепа: список

       Важно: Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины

      Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" (6-й в списке).

      Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" (16-й в списке).

      Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от "Слуги народа" (12-й в списке).

      Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была выбрана в Раду от "Слуги народа" (50-ая в списке).

      Денис Малюська – министр юстиции, был избран в Раду от "Слуги народа" (21-й в списке).

      К слову, члены нового Кабинета Министров Украины уже приняли присягу.

      А чем занимается правительство – смотрите в инфографике 24 канала:

      Уряд

      blog_ava
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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