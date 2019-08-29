Депутати, що стали міністрами, віддадуть щойно отримані мандати: список

Новим прем’єром став Олексій Гончарук, до його уряду увійшла низка нових людей – у тому числі народних депутатів, які щойно отримали мандати. Верховна Рада проголосувала за те, щоб позбавити їх депутатських повноважень достроково, аби вони, згідно із законом, могли повноцінно працювати в уряді.

Хто склав повноваження нардепа: список Важливо: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації, був обраний до Ради від "Слуги народу" (6-й у списку). Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, був обраний до Ради від СН (16-й у списку). Владислав Криклій – міністр інфраструктури України, був обраний до Ради від СН (12-й у списку). Анна Новосад – міністр освіти і науки України, була обрана до Ради від СН (50-а у списку). Денис Малюська – міністр юстиції, був обраний до Ради від СН (21-й у списку). До слова, члени нового Кабінету Міністрів України вже склали присягу. А чим займається уряд – дивіться в інфографіці 24 каналу: