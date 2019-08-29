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      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Депутати, що стали міністрами, віддадуть щойно отримані мандати: список

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      Депутати, що стали міністрами, віддадуть мандати
      Депутати, що стали міністрами, віддадуть мандати / Ілюстративне фото

      Новим прем’єром став Олексій Гончарук, до його уряду увійшла низка нових людей – у тому числі народних депутатів, які щойно отримали мандати. Верховна Рада проголосувала за те, щоб позбавити їх депутатських повноважень достроково, аби вони, згідно із законом, могли повноцінно працювати в уряді.

      Хто склав повноваження нардепа: список

      Важливо: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації, був обраний до Ради від "Слуги народу" (6-й у списку).

      Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, був обраний до Ради від СН (16-й у списку).

      Владислав Криклій – міністр інфраструктури України, був обраний до Ради від СН (12-й у списку).

      Анна Новосад – міністр освіти і науки України, була обрана до Ради від СН (50-а у списку).

      Денис Малюська – міністр юстиції, був обраний до Ради від СН (21-й у списку).

      До слова, члени нового Кабінету Міністрів України вже склали присягу.

      А чим займається уряд – дивіться в інфографіці 24 каналу:

      Уряд

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      Теги: Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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