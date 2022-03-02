"Депутинизация" и уничтожение экономики России: Кулеба назвал главные цели МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с брифингом. Дипломат рассказал о главных задачах МИД в современных реалиях.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская дипломатия продолжает работать на победу. По его словам, дипломатический фронт пролегает по всем столицам мира.

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Дмитрий Кулеба о главных целях МИД

Министр выделил три основных задачи, которые находятся в разработке. Речь идет о:

системное усиление обороны Украины,

уничтожение российской экономики,

"депутинизация" мира.

Дмитрий Кулеба добавил, что Украина мобилизовала международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает 86 стран и 15 международных организаций. Кроме того, Украина получает финансовую, гуманитарную и военную помощь.

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