Промах сезона: в Англии футболист не забил в пустые ворота, когда ему уже никто не мешал

В субботу, 14 сентября, состоялись матчи пятого тура английского Чемпионшипа. В одном из них Дерби Каунти дома принимал Кардифф.

Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нидерландский полузащитник Кензо Гаудмейн, пишет 24 Канал.

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Фантастический ляп

Этот заурядный матч запомнился промахом, видео с которым стало уже вирусным в сети. Нападающий "баранов" Эбу Адамс допустил невероятный ляп. Он умудрился не забить, выбежав уже на пустые ворота гостей в компенсированное время.

Гамбиец лучше всех сориентировался после выноса мяча из штрафной своей команды и выиграл борьбу в воздухе у вратаря соперников. Почти с центра поля он пробежал с мячом и должен был просто попасть в незащищенные ворота, однако этого каким-то чудом не произошло.

Смотрите видео с безумным промахом Эбу Адамса

Драматургии этому промаху добавляет тот факт, что Кардифф – бывший клуб Эбу Адамса, именно откуда он перешел в Дерби. Единственный положительный момент для гамбийца, что этот ляп не повлиял на итоговый результат и его команда в конце концов одержала победу.