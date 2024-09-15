Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забив нідерландський півзахисник Кензо Гаудмейн, пише 24 Канал.

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Фантастичний ляп

Цей пересічний матч запам'ятався промахом, відео з яким стало вже вірусним у мережі. Нападник "баранів" Ебу Адамс припустився неймовірного ляпу. Він примудрився не забити, вибігши вже на порожні ворота гостей у компенсований час.

Гамбієць найкраще зорієнтувався після виносу м'яча з карного майданчика своєї команди та виграв боротьбу в повітрі у воротаря суперників. Майже з центра поля він пробіг з м'ячем і мав просто влучити в незахищені ворота, проте цього якимось дивом не сталося.

Дивіться відео з шаленим промахом Ебу Адамса

Драматургії цьому промаху додає той факт, що Кардіфф – колишній клуб Ебу Адамса, саме звідки він перейшов у Дербі. Єдиний позитивний момент для гамбійця, що цей ляп не вплинув на підсумковий результат і його команда врешті-решт здобула перемогу.