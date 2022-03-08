На деревянных колесах поездят: немецкий производитель шин Continental закрывает бизнес в России

Запад жесткими санкциями пытается остановить путинскую машину для убийств. Но скоро машины россиян остановятся в прямом смысле, ведь столкнутся с дефицитом шин.

Прекращены импортные и экспортные поставки

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил об остановке производства и бизнеса в России. Об этом заявили в компании, пишут российские СМИ.

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Continental приостанавливает работу на российском рынке из-за войны в Украине.

Мы приняли решение в свете войны против Украины и связанных с этим проблем временно приостановить производство,

– отметили в концерне.

Сообщается об остановке завода в Калуге. Также прекращены импортные и экспортные поставки продукции компании.

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