В Дергачах обстреляли горсовет: есть погибший и раненые

В среду 30 марта оккупанты обстреляли горсовет в Дергачах Харьковской области. В результате удара погиб по меньшей мере один человек.

Еще 3 человека получили ранения. Само здание полностью разрушено. Из-за постоянных обстрелов получить больше информации о количестве пострадавших пока не удается.

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Председатель общины Вячеслав Задоренко рассказал, что удары по горсовету были примерно в 16 – 17 часов. Кроме горсовета, крылатые ракеты разрушили многие дома частного сектора.

Повреждены линии электропередач, разбиты тяговые подстанции. Есть раненые люди. Пока точной статистики нет. Утром будет. Не меньше трех раненых,

– сказал он ранее в комментарии для "Суспільне".

Он сообщил, что город постоянно обстреливают. В течение последних суток оккупанты "интенсивно и цинично бомбили" гражданские объекты общины.

Дергачи пострадали больше всего, но кроме них разрушениям подверглись: Прудянка, Слатино, Безруки.

Работники ГСЧС, скорой помощи и Дергачевского РЭС весь день выполняют свою работу, спасая человеческие жизни и инфраструктуру района.

В некоторых районах невозможно возобновить гуманитарную работ

Тем временем в Казачелопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостинских округах и в Цуповке Прудянского округа невозможно восстановить гуманитарную работу из-за оккупации этих территорий.

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